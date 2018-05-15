Чем кормят детей в Крыму: в сети опубликовали жуткие фото

В сети опубликовали отвратительные снимки из школьной столовой в аннексированном Россией Симферополе. На них видно, что учеников кормят кашей с мертвыми тараканами.

Фото опубликовало в Twitter сообщество RoksolanaToday & Крым. Читайте также: "Здесь живет Россия": в сети показали печальные фото из оккупированного Крыма Вот чем кормят детей в симферопольской школе №21. Нормальное меню. Русская кухня,

– пишут в описании к снимкам. Как видно на фотографиях, на тарелке среди каши лежат несколько дохлых тараканов. Чем кормят в школе 21 г.Симферополь по адресу ул. Красноармейская 166

Нормальное меню.Русская кухня pic.twitter.com/ArGO2vFIj3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 15 травня 2018 р.