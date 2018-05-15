Чем кормят детей в Крыму: в сети опубликовали жуткие фото
В сети опубликовали отвратительные снимки из школьной столовой в аннексированном Россией Симферополе. На них видно, что учеников кормят кашей с мертвыми тараканами.
Фото опубликовало в Twitter сообщество RoksolanaToday & Крым.
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Вот чем кормят детей в симферопольской школе №21. Нормальное меню. Русская кухня,
– пишут в описании к снимкам.
Как видно на фотографиях, на тарелке среди каши лежат несколько дохлых тараканов.
Источник: 24 канал
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