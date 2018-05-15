Чим годують дітей у Криму: в мережі опублікували жахливі фото
У мережі опублікували огидні знімки, зі шкільної їдальні в анексованому Росією Сімферополі. На них видно, що учнів годують кашею із мертвими тарганами.
Фото опублікувала у Twitter спільнота RoksolanaToday & Крим.
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Ось чим годують дітей у сімферопольській школі №21. Нормальне меню. Російська кухня,
– пишуть в описі до знімків.
Як видно на фотографіях, на тарілці серед каші лежать декілька дохлих тарганів.
Джерело: 24 канал
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