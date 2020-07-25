Громкие события в Луцке и Полтаве, когда случайные люди стали жертвами террористов, напомнили о том, что каждый должен знать правила выживания в подобных ситуациях. Как это быть в плену и что делать, чтобы выжить, – читайте дальше.

Експерт з питань безпеки в коментарі 24 каналу розповів, що заручнику передбачити поведінку терориста неможливо, єдиний вихід – заспокоїтися.

До слова Полтавського терориста третій день шукає авіація і сотні людей – відео

"Поведінка жертви – мовчки виконувати всі умови так званого терориста. Лягайте на землю, якщо він сказав лягати, закривайте руками голову. І слухайте все, що вони говорять. Намагатися затримувати – категорично не раджу і навіть забороняю. Чому? Ви наражаєте своє життя і оточуючих на небезпеку", – сказав екскерівник управління кримінальної розвідки УБОЗ Валерій Кур.

Старша психологиня управління поліції Харківщини Анна Ушакова також дала декілька порад, як поводити себе в заручниках терориста.

Що робити, якщо вас захопив терорист

Провокувати нападника, пробувати його розчулити або робити щось без дозволу, небезпечно. Просити щось лиш у крайньому разі і запастися терпінням – перемовини та спецоперації займають багато часу.

За можливості перебувати якомога далі від вікон, від дверей, від терористів. В разі, якщо звільнятимуть заручників, щоб не потрапити на лінію вогню і бути в більш-менш безпечному положенні.

Якщо терористи ставлять якісь питання, на них відповідати коротко, лаконічно. Що стосується особистих питань або позицій державного значення – дуже бути акуратними з відповідями, щоб не спровокувати непотрібну реакцію.

Але така критична ситуація не закінчується звільненням. Для жертви досвід є дуже травматичний і вимагає роботи з психологом.