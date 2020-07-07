Чума никогда полностью не исчезала с планеты Земля. Недавно СМИ облетела новость о новых вспышках бубонной чумы. Как организовывали карантин и лазареты в Италии и почему в свое время современная Феодосия страдала от болезни – читайте дальше.

Бубонная чума

Чума все еще существует по всему миру, но сейчас ее уже успешно лечат антибиотиками. Бубонная чума называется так, потому что характерным симптомом является лимфатический узел или "бубен" под мышками. Если не лечить, чума является потенциально летальной. С 2010 по 2015 год было зафиксировано 3248 случаев чумы, 584 человека умерли. 24 канал рассказывает историю болезни и анализирует последние случаи.

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Заразиться можно через укусы зараженных блох, контакт с инфицированными грызунами, вдыхание зараженных капель или через кровь людей и животных, которые болеют. Мертвое тело все еще является заразным (так легенда, что некому было хоронить людей во время "Черной Смерти" не легенда – действительно умирали, хороня других – 24).

Обычно инкубационный период составляет от 2 до 6 дней, после чего проявляется клиническая картина. Кроме "бубонов" среди симптомов: лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах и усталость. Если поражены легкие, то затрудняется дыхание, возникает кашель и грудная боль. Третий вариант – поражение крови и внутренних органов (септическая чума).

Особый вид инфицирования – поедание мяса сырых животных, это очень популярно в Азии. После нескольких случаев в регионе Внутренняя Монголия КНР выдала дополнительный запрет на употребление животных, которые могут переносить чуму. В последние годы чума в основном бурлила в Демократической Республике Конго и на острове Мадагаскар. А еще в горной стране Перу в Южной Америке.

Китай стал эпицентром последней вспышки, а точнее – город Баяннур на северо-западе Пекина. Там ввели предупреждения об угрозе заражения чумой. Власти города призвали сообщать о находках мертвых животных, таких как белки и сурки, которых китайцы едят.

Мясо сурка стало причиной новых случаев чумы / Фото Wikipedia

Это не первый случай. Считается, что именно мех сурка стал причиной чумы в 1911 году, когда погибло 63 тысячи китайцев. Его продавали и транспортировали по всей стране вместе с блохами. Кроме Китая, два случая были зафиксированы в соседней с ним Монголии и тоже из-за этого самого животного.

Когда человечество узнало о чуме

Современные ученые говорят о появлении чумы еще из Древнего Египта. Об этом заявила археолог Ева Панайотакопулу из Университета Шеффилда. Это новый поворот, потому что раньше считалось, что чума пришла из Центральной Азии вместе с первыми караванами.

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Исследовательница разбиралась с бытом эпохи фараонов, а также писала о том, "какие болезни тогда могли иметь люди, какие болезни могли иметь их домашние животные, как они могли заразить людей".

В Египте эта работа касалась Амарны – поселения, где жили строители гробниц Тутанхамона и фараона-отступника Эхнатона. Были найдены отпечатки кошачьих и людьских блох, которые переносили чуму внутри и вокруг домов. А где блохи, подумала Панайотакопулу, там и бактерии Yersinia Pestis, которые собственно и провоцировали "Черную Смерть".

Когда-то возле Нила жили уже вымершие крысы, для которых блохи были паразитом. Эти грызуны переносили чуму в города, которые начали появляться вдоль дельты Нила 3500 лет назад. Особенно близко люди и крысы были во время наводнений. Египтяне тоже признавали, что имели дело с похожей болезнью. Об этом говорится в так называемом папирусе Эберса (примерно 1500 н.э.).

Международная торговля помогла разнести чуму далее. Прибыв из Индии, торговцы инфицировали египтян, а попав на корабли, плывущие через Средиземное море, чума попала в Европу. В Старом Свете первые записи об эпидемии чумы относятся к Византии. Вспышка 541-549 годов стала первой задокументированной и получила название Юстинианова чума (по имени тогдашнего императора).

После нее вспышки, о которых есть упоминания, продолжались до 757 или 767 года, в целом произошло до 18 волн чумы. В Западной Европе впервые мощная эпидемия, по свидетельствам Григория Турского, произошла в Королевстве Франков (города Арль, Нарбонна, Альби и Марсель). Тогда это считалось наказанием людей Богом за их грехи.

Некоторые ранние авторы указывают на появление чумы в Нубии (современный Судан, к югу от Египта), Аксуме (Эфиопия) и в Йемене в то же время, что и Юстинианова. 590-го года чума поразила Рим и унесла жизнь Папы Пелагия II. В целом считается, что первая пандемия этой болезни могла убить до 100 млн человек к концу античного мира.

Болезнь в Средние Века

Средневековая чума уничтожила половину населения Европы / Рисунок History.com

Впрочем, мировую "славу" чума получила во время пандемии XIV века, известной как "Черная Смерть". Во время нее чума развила различные формы: бубонная, септическая, легочная и другие. Смертность при некоторых из них составляла 95-100%. Из какой именно страны средневековая чума берет свое начало, непонятно до конца. Есть варианты относительно Монголии в 1346 году, российской Казани или Каспийского моря.

Как и во время чумы Юстиниана, наблюдались стихийные бедствия и катаклизмы: засухи, похолодание, дожди, саранча. Грызуны мигрировали к людям, которые селились все ближе и ближе между собой. Поэтому, эпидемия стала неизбежной. Европейский голод начала XIV века ослабил иммунную систему жителей, гигиена еще не стала общепринятой, города были грязные и завалены мусором.

Как бы там ни было, но итальянцы, убегая с территории Золотой Орды, попали в Кафу (современная Феодосия, Крым). Город тогда принадлежал генуэзцам, монголы взяли его в осаду и инфицировали, перебрасывая мертвые тела через стену.

Кафа как суперраспространитель После осады, кто выжил убегает в Константинополь, где чума уничтожает до 90% популяции. Другой корабль из Кафы заражает Сицилию. Вместе с беженцами из острова, чума попадает на материковую часть Италии. Третий корабль из Кафы привозит чуму в современную Францию. Уже в 1348 году, эпидемиями охвачены Болгария, Греция, Румыния, Польша, Персия, Египет и Кипр.

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Республика Венеция дает первый организованный отпор: вводит проверки кораблей, сжигание зараженных судов, закрытие таверн, уничтожение вина неизвестного происхождения. Гондольеры на каналах громко объявляли о новых правилах обращения с телами. Несмотря на это, 60% населения города-государства умирает.

В тот же 1348 год, пандемия доходит до Парижа, Англии, Австрии и Швейцарии.

Часто вспышка сопровождается антисемитскими погромами. Зимой 1349 года в Европе убивают тысячи евреев, в том числе в Страсбурге и Майнце. А летом, английский корабль привозит чуму в Скандинавию – первые случаи в Норвегии, Швеции и Дании. Далее заражается Гренландия и в конце концов – Русь. Не исключено, что именно чума остановила викингов и их желание исследовать Северную Америку, куда они уже плавали.

В 1350 году невеселый, но курьезный случай произошел в Шотландии: королевство решило вторгнуться в Англию из-за ее слабости и пораженности чумой. Но пока армия ждала на границе, то все заразились, 5 тысяч солдат умерли! Отступая, солдаты разнесли болезнь дома, четверть Шотландии умирает.

За эту первую средневековую волну умирает от 25 до 50 млн европейцев, половина населения континента. Но эпидемия открывает дорогу Реннесансу и перестройке старого мира на новый, но чума еще несколько раз вернется, никогда не исчезая навсегда.

Современные методы против давней болезни

Венеция боролась изоляцией больных на островах / Фото your tours in Venice

Как и сейчас против коронавируса, против чумы использовали карантинные ограничения и социальное дистанцирование. Торговцы пытались максималньо ограничивать контакты между собой, чистили поверхности и товары. Потому что чума могла передаваться через них.

Первый карантин был введен в Рагузе (современный Дубровник, Хорватия). Под него подпадали все прибывающие корабли и караваны. Те, кто прибывал из зараженных земель, должны были месяц (!) отбыть в изоляции на острове Мркан или в городе Кавтат. Но не заезжать в Рагузу и округ (законы 1377 года – 24). Сам термин "карантин" происходит от итальянского quarantino, то есть "40 дней". Это не имеет отношения к медицине, а только к Библии: Великий Потоп лил 40 дней, столько же Иисус провел в пустыне.

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Даже с такими законами, Рагуза страдала в 1391 и 1397 годах.

Здоровье против экономики Было невозможно уберечься от чумы, не уничтожив экономики морского города. Проблема, которая очень актуальна сейчас, во времена коронавируса и экономического падения. Рагуза же первой построила специализированную противочумную больницу на острове Млет. Скоро итальянцы переняли практику, так появились лазареты.

Венецианцы построили первую – Санта Мария ди Назарет. Внутри больные были изолированы от других, им предоставлялась посильная в те времена помощь. За еду и содержание платило государство. Независимо, была эпидемия или нет, лазарет был всегда готов и ждал корабли, которые могли быть инфицированы.

Еще одна важная сейчас работа – отслеживание контактов. Полтысячи лет назад это... уже делали.

Например, во время эпидемии 1576 года, один врач использовал этот способ, чтобы снять подозрение с женщины, которую обвиняли в распространении чумы в общине возле озера Гарда, Италия. Врач тогда сказал, что ни один человек, не контактировал с женщиной, которая заразилась. В городе Нюрнберг два века (!) вели точные анкеты всех больных. Там, среди прочего, спрашивали: когда, с кем, как пациент общался и контактировал.