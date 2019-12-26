Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова будет рассматривать другой суд

На заседании суда по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова произошло сразу несколько важных событий. Прежде всего, суд не рассматривал продление меры пресечения подозреваемым, а взамен двое судей взяли отвод. Из-за этого дело должны направить в другой суд.

Судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе другого судьи Ярославы Керекезы, а затем и сам взял отвод, поскольку является товарищем одному из подозреваемых, сообщает "Громадское".

К слову: Убийство полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова: дело передали в суд

В итоге Переяславский райсуд решил передать материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить, где дело будет рассматриваться дальше. Продолжить рассмотрение в Переяславе невозможно, поскольку это могли сделать только двое судей, которых отвели.

Поэтому апелляционный суд должен отправить материалы дела в другой суд, который будет рассматривать продление срока содержания под стражей подозреваемых. Это нужно сделать до вторника, 31 декабря, когда заканчивается предыдущий срок.

Что известно об убийстве Кирилла Тлявова