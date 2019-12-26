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      Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова будет рассматривать другой суд

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      Суд может не успеть продлить меру пресечения подозреваемым в убийстве Кирилла Тлявова / Коллаж 24 канала

      На заседании суда по делу об убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова произошло сразу несколько важных событий. Прежде всего, суд не рассматривал продление меры пресечения подозреваемым, а взамен двое судей взяли отвод. Из-за этого дело должны направить в другой суд.

      Судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе другого судьи Ярославы Керекезы, а затем и сам взял отвод, поскольку является товарищем одному из подозреваемых, сообщает "Громадское".

      К слову: Убийство полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова: дело передали в суд

      В итоге Переяславский райсуд решил передать материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить, где дело будет рассматриваться дальше. Продолжить рассмотрение в Переяславе невозможно, поскольку это могли сделать только двое судей, которых отвели.

      Поэтому апелляционный суд должен отправить материалы дела в другой суд, который будет рассматривать продление срока содержания под стражей подозреваемых. Это нужно сделать до вторника, 31 декабря, когда заканчивается предыдущий срок.

      Что известно об убийстве Кирилла Тлявова

      • Ребенок получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.
      • Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился о камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.
      • Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.
      • Ранее Роман Труба заявил, что в 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и рикошетом попала в мальчика.
      • В ГБР фамилий подозреваемых не называли. Однако известно, что подозревают 2 пьяных полицейских – старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний.
      • Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников события в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.
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      26 декабря
      46821
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Убийство
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