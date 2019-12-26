Справу про вбивство 5-річного Кирила Тлявова розглядатиме інший суд
На засіданні суду у справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова сталося одразу декілька важливих подій. Найперше суд не розглядав продовження запобіжного заходу підозрюваним, а натомість двоє суддів взяли відвід. Через це справу мають направити до іншого суду.
Суддя Ігор Опанасюк задовольнив клопотання про відвід іншого судді Ярослави Керекези, а потім і сам взяв відвід, позаяк товаришує з одним із підозрюваних, повідомляє "Громадське".
До слова: Вбивство поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова: справу передали до суду
У підсумку переяславський райсуд вирішив передати матеріали справи до Київського апеляційного суду, який має визначити, де справу розглядатимуть далі. Продовжити розгляд у Переяславі неможливо, оскільки це могли зробити лише двоє суддів, яких відвели.
Відтак апеляційний суд має відправити матеріали справи до іншого суду, який розглядатиме продовження терміну тримання під вартою підозрюваних. Це потрібно зробити до вівторка, 31 грудня, коли закінчується попередній термін.
Що відомо про вбивство Кирила Тлявова
- Дитина зазнала вогнепального поранення голови 31 травня 2019 року в Переяславі. Хлопчик помер не одразу, спершу його відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер.
- Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився у камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалося, що поліцейські були п'яними й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.
- Підозрювані не знали, що влучили у Кирила Тлявова. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.
- Раніше Роман Труба заявив, що у 5-річного хлопчика з Переяслава стріляв інспектор поліції. Куля влучила в камінь і рикошетом попала в хлопчика.
- У ДБР прізвищ підозрюваних не називали. Однак відомо, що підозрюють 2 п'яних поліцейських – старшого сержанта Володимира Петровця та лейтенанта Івана Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній.
- Інспектора поліції підозрюють у вбивстві з необережності, а всіх інших учасників події у порушенні порядку та зберіганні вогнепальної зброї.