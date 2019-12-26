Справу про вбивство 5-річного Кирила Тлявова розглядатиме інший суд

На засіданні суду у справі про вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова сталося одразу декілька важливих подій. Найперше суд не розглядав продовження запобіжного заходу підозрюваним, а натомість двоє суддів взяли відвід. Через це справу мають направити до іншого суду.

Суддя Ігор Опанасюк задовольнив клопотання про відвід іншого судді Ярослави Керекези, а потім і сам взяв відвід, позаяк товаришує з одним із підозрюваних, повідомляє "Громадське".

До слова: Вбивство поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова: справу передали до суду

У підсумку переяславський райсуд вирішив передати матеріали справи до Київського апеляційного суду, який має визначити, де справу розглядатимуть далі. Продовжити розгляд у Переяславі неможливо, оскільки це могли зробити лише двоє суддів, яких відвели.

Відтак апеляційний суд має відправити матеріали справи до іншого суду, який розглядатиме продовження терміну тримання під вартою підозрюваних. Це потрібно зробити до вівторка, 31 грудня, коли закінчується попередній термін.

Що відомо про вбивство Кирила Тлявова