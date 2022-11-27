Недавно в области нашли пыточные россиян. Местных жителей били электричеством, металлическими трубами, им ломали кости и все это происходило на камеру.

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Расстреляли, вложив дуло автомата в рот

На освобожденной Херсонщине обнаружили два тела гражданских в яме во дворе, где жило подразделение российских оккупационных сил. По информации Цаплиенко, 49-летнего Сергея Новосада убили выстрелом из автомата, вложив дуло в рот. После этого оккупанты еще пустили очередь из автомата в его тело.

Все, что осталось от россиян на деоккупированной Херсонщине / Фото Андрей Дубчак

Любовь Новосад, 78-летнюю женщину, усыновившую Сергея, убили одним выстрелом в голову, скорее всего уже после сына.

Ее тело лежало над его телом, как и две палочки старушки, без которых она не могла передвигаться,

– пишет журналист.

Мужчину расстреляли и вложили дуло автомата в рот / Фото Андрей Дубчак

По словам Цаплиенко, неизвестно, почему гражданских привели на это место из родного дома через дорогу и расстреляли.

Тела гражданских нашли возле их дома / Фото Андрей Дубчак

Ситуация в Херсонской области: что известно

23 ноября захватчики обстреляли Херсон из артиллерии. В результате обстрела погиб 73-летний мужчина. Около 9:35 россияне атаковали из "Градов". Местные жители сообщали о задымленности.

В результате обстрела Херсона 22 ноября погибли два человека, семь получили ранения. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что "выстрелы и плотность от врага постоянно растут". Захватчики стреляют из ствольной артиллерии, из минометов, РСЗО.

Российские оккупанты отвели большую часть группировки за 20 километров от Левого берега Днепра, а некоторые подразделения перебросили на другие направления.

Вдоль побережья захватчики разместили наблюдательные пункты. В 15 – 20 километрах от берега возвели фортификационные сооружения и прикопали артиллерийскую технику, откуда ведут обстрелы.

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