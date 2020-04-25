Дезинфицирующий туман: что ввели в Виннице для борьбы с COVID-19
В Виннице установили автономную дезинфицирующую установку. Кабинку-санитайзер разместили на территории Винницкого центра первичной помощи.
Дезинфекцией могут воспользоваться как врачи, так и люди, приходящие в медучреждение. Об этом сообщили на сайте Винницкого городского совета.
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Обеззараживание происходит, когда человек заходит в тоннель, тогда включаются две системы дезинфекции – холодный пар и ультразвук.
Здесь действует два таких процессы. Это туман и обычное распыление. Два механизма позволяют сделать так, чтобы дезрастворы попали в труднодоступные места. Благодаря туману оно экономит расход дезсредств,
– рассказала глава правления благотворительного фонда Елена Данилова.
"Это для дезинфекции врачей, которые здесь работают, и людей, которые заходят в медицинские учреждения. Как пользоваться – нужно зайти, закрыть глаза, чтобы не попадал раствор на слизистые, пройти по кабинке и выйти. Это абсолютно безопасно, единственное, что есть люди, которые склонны к аллергии, с бронхиальной астмой, таким людям нужно это осторожно делать", – объяснил Сергей Бельц.
Как выглядит кабинка / Фото Винницкого городского совета
Такие же дезинфекторы устанавливают и в странах Европы и Китае. Винницкие же предприниматели решили усовершенствовать санитайзер. Устройство тратит в четыре раза меньше дезсредства по сравнению со стандартными моделями.
Если смотреть опыт Китая, то это действительно хорошая, эффективная вещь. Тем более у нас здесь находится несколько больниц,
– объяснил директор центра семейной медицины Сергей Бельц.
Если эксперимент удастся, подобные тоннели разместят не только на входах в больницы, но и в административных зданиях и ТРЦ.
Смотрите видео: как работает дезинфектор