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      Дезинфицирующий туман: что ввели в Виннице для борьбы с COVID-19

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      Дезинфицирующий туман: что ввели в Виннице для борьбы с COVID-19

      В Виннице установили автономную дезинфицирующую установку. Кабинку-санитайзер разместили на территории Винницкого центра первичной помощи.

      Дезинфекцией могут воспользоваться как врачи, так и люди, приходящие в медучреждение. Об этом сообщили на сайте Винницкого городского совета.

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      Обеззараживание происходит, когда человек заходит в тоннель, тогда включаются две системы дезинфекции – холодный пар и ультразвук.

      Здесь действует два таких процессы. Это туман и обычное распыление. Два механизма позволяют сделать так, чтобы дезрастворы попали в труднодоступные места. Благодаря туману оно экономит расход дезсредств,
      – рассказала глава правления благотворительного фонда Елена Данилова.

      "Это для дезинфекции врачей, которые здесь работают, и людей, которые заходят в медицинские учреждения. Как пользоваться – нужно зайти, закрыть глаза, чтобы не попадал раствор на слизистые, пройти по кабинке и выйти. Это абсолютно безопасно, единственное, что есть люди, которые склонны к аллергии, с бронхиальной астмой, таким людям нужно это осторожно делать", – объяснил Сергей Бельц.

      Дезинфікуюча кабінка у Вінниці
      Как выглядит кабинка / Фото Винницкого городского совета

      Такие же дезинфекторы устанавливают и в странах Европы и Китае. Винницкие же предприниматели решили усовершенствовать санитайзер. Устройство тратит в четыре раза меньше дезсредства по сравнению со стандартными моделями.

      Если смотреть опыт Китая, то это действительно хорошая, эффективная вещь. Тем более у нас здесь находится несколько больниц,
      – объяснил директор центра семейной медицины Сергей Бельц.

      Если эксперимент удастся, подобные тоннели разместят не только на входах в больницы, но и в административных зданиях и ТРЦ.

      Смотрите видео: как работает дезинфектор

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      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости Здоровье Медицина Коронавирус в Украине Винница
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