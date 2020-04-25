Дезінфікуючий туман: що запровадили у Вінниці для боротьби з COVID-19

У Вінниці встановили автономну дезинфікуючу установку. Кабінку-санітайзер розмістили на території Вінницького центру первинної допомоги.

Дезінфекцією можуть скористатись як лікарі, так і люди, що приходять до медзакладу. Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради.

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Знезараження відбувається, коли людина заходить у тунель, тоді включаються дві системи дезінфекції – холодний пар та ультразвук.

Тут діє два таких процеси. Це туман та звичне розпилення. Два механізми дозволяють зробити так, щоб дезрозчини потрапили у важкодоступні місця. Завдяки туману воно економить розхід деззасобів,

– розповіла голова правління благодійного фонду Олена Данілова.

"Це для дезінфекції лікарів, які тут працюють, та людей, які заходять у медичні заклади. Як користуватися – потрібно зайти, закрити очі, щоб не потрапляв розчин на слизові, пройти по кабінці і вийти. Це абсолютно безпечно, єдине, що є люди, які схильні до алергії, з бронхіальною астмою, таким людям потрібно це обережно робити", – пояснив Сергій Бельц.



Як виглядає кабінка / Фото Вінницької міської ради

Такі ж дезінфектори встановлюють і в країнах Європи та Китаї. Вінницькі ж підприємці вирішили удосконалити санітайзер. Цей пристрій витрачає в чотири рази менше деззасобу у порівнянні зі стандартними моделями.

Якщо дивитися досвід Китаю, то це дійсно хороша, ефективна річ. Тим паче у нас тут знаходиться декілька лікарень,

– пояснив директор центру сімейної медицини Сергій Бельц.

Якщо експеримент вдасться, схожі тунелі розмістять не лише на входах до лікарень, але і в адміністративних будівлях та ТРЦ.

Дивіться відео: як працює дезінфектор



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