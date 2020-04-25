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      Дезінфікуючий туман: що запровадили у Вінниці для боротьби з COVID-19

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      Дезинфікуюча установка
      Дезинфікуюча установка / https://www.vmr.gov.ua

      У Вінниці встановили автономну дезинфікуючу установку. Кабінку-санітайзер розмістили на території Вінницького центру первинної допомоги.

      Дезінфекцією можуть скористатись як лікарі, так і люди, що приходять до медзакладу. Про це повідомили на сайті Вінницької міської ради.

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      Знезараження відбувається, коли людина заходить у тунель, тоді включаються дві системи дезінфекції – холодний пар та ультразвук.

      Тут діє два таких процеси. Це туман та звичне розпилення. Два механізми дозволяють зробити так, щоб дезрозчини потрапили у важкодоступні місця. Завдяки туману воно економить розхід деззасобів,
      – розповіла голова правління благодійного фонду Олена Данілова.

      "Це для дезінфекції лікарів, які тут працюють, та людей, які заходять у медичні заклади. Як користуватися – потрібно зайти, закрити очі, щоб не потрапляв розчин на слизові, пройти по кабінці і вийти. Це абсолютно безпечно, єдине, що є люди, які схильні до алергії, з бронхіальною астмою, таким людям потрібно це обережно робити", – пояснив Сергій Бельц.

      Дезинфікуюча кабінка у Вінниці
      Як виглядає кабінка / Фото Вінницької міської ради

      Такі ж дезінфектори встановлюють і в країнах Європи та Китаї. Вінницькі ж підприємці вирішили удосконалити санітайзер. Цей пристрій витрачає в чотири рази менше деззасобу у порівнянні зі стандартними моделями.

      Якщо дивитися досвід Китаю, то це дійсно хороша, ефективна річ. Тим паче у нас тут знаходиться декілька лікарень,
      – пояснив директор центру сімейної медицини Сергій Бельц.

      Якщо експеримент вдасться, схожі тунелі розмістять не лише на входах до лікарень, але і в адміністративних будівлях та ТРЦ.

      Дивіться відео: як працює дезінфектор 

      Як не захворіти на коронавірус
      Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Медицина Вінниця
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