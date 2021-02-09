Не вредите себе: почему отказ от углеводов не поможет похудеть
Углеводы заработали плохую репутацию, потому что принято считать, что они в одиночку увеличивают вес. Объясняем, почему это не так.
Источник:инстаграм Wispenceapp
Отсюда появляются низкоуглеводные диеты, которые исключают "самый ненужный питательный элемент" и обещают подтянутое и здоровое тело. На самом деле углеводы очень важны.
Почему нельзя отказываться от углеводов
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Есть медленные и быстрые углеводы:
- быстрые – это нездоровые углеводы (шоколадки, печенья, торты и так далее). Они содержат рафинированный сахар и много других не очень полезных веществ;
- медленные – здоровые углеводы. Это крупы, овощи, фрукты. Они содержат клетчатку и большое количество питательных элементов.
Нельзя объединять эти углеводы и исключать их из своего рациона: быстрые этого заслуживают, но медленные углеводы приносят огромную пользу организму.
- Углеводы дают энергию для всего организма.
- Углеводами питается мозг, который потребляет 20-25% энергии в состоянии покоя.
Когда энергии не хватает, организм направляет все силы именно в мозг, лишая подпитки менее важные органы. Поэтому при неправильной диете может падать зрение, тускнеть кожа, могут выпадать волосы и ресницы, слоиться и ломаться ногти.
- Углеводы – это пища для мышц. Мышцы используют углеводы как основной источник топлива.
- Углеводы участвуют в обмене веществ, свертываемости крови и регуляции моторики кишечника.
- Углеводы необходимы для повышения сжигания жира, так как они участвуют в окислении жира.
Поэтому правильные медленные углеводы в умеренном количестве должны быть неотъемлемой частью сбалансированного питания. Ваш рацион должен включать белки, углеводы, жиры, витамины и жидкости.
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- Углеводы обогащают организм питательными веществами и являются основным источником клетчатки, которая помогает пищеварительной системе. Правильные углеводы снижают кровяное давление и уровень сахара в крови. Поэтому добавление медленных углеводов в рацион поможет стать не только стройнее, но и здоровее.
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