Углеводы заработали плохую репутацию, потому что принято считать, что они в одиночку увеличивают вес. Объясняем, почему это не так.

Отсюда появляются низкоуглеводные диеты, которые исключают "самый ненужный питательный элемент" и обещают подтянутое и здоровое тело. На самом деле углеводы очень важны.

Почему нельзя отказываться от углеводов

Рекомендуем! Источник белков и клетчатки: чем полезны бобовые

Есть медленные и быстрые углеводы:

быстрые – это нездоровые углеводы (шоколадки, печенья, торты и так далее). Они содержат рафинированный сахар и много других не очень полезных веществ;

(шоколадки, печенья, торты и так далее). Они содержат рафинированный сахар и много других не очень полезных веществ; медленные – здоровые углеводы. Это крупы, овощи, фрукты. Они содержат клетчатку и большое количество питательных элементов.

Нельзя объединять эти углеводы и исключать их из своего рациона: быстрые этого заслуживают, но медленные углеводы приносят огромную пользу организму.

Углеводы дают энергию для всего организма. Углеводами питается мозг, который потребляет 20-25% энергии в состоянии покоя.

Когда энергии не хватает, организм направляет все силы именно в мозг, лишая подпитки менее важные органы. Поэтому при неправильной диете может падать зрение, тускнеть кожа, могут выпадать волосы и ресницы, слоиться и ломаться ногти.

Углеводы – это пища для мышц. Мышцы используют углеводы как основной источник топлива. Углеводы участвуют в обмене веществ, свертываемости крови и регуляции моторики кишечника. Углеводы необходимы для повышения сжигания жира, так как они участвуют в окислении жира.

Поэтому правильные медленные углеводы в умеренном количестве должны быть неотъемлемой частью сбалансированного питания. Ваш рацион должен включать белки, углеводы, жиры, витамины и жидкости.

Интересно Можно ли полностью заменить мясо растительной пищей?