В постель к диктатору: как для Лукашенко подбирают секс-рабынь – расследование
Оппозиционные белорусские журналисты подготовили собственное расследование, в котором рассказали о тайных аспектах жизни диктатора Александра Лукашенко. Одним из таких является увлечение молодыми девушками, которых для самопровозглашенного президента специально подбирают.
Источник:NEXTA
Как утверждают в расследовании "Лукашенко. Золотое дно", женщины – одна из многих недешевых страстей белорусского диктатора.
Интересно Украина упала, Беларусь еще держится, – очередное откровение от Лукашенко
Ночные бабочки окружают наш фонарик, как стемнеет, на протяжении всей его диктаторской карьеры. Процесс набора секс-рабынь для Лукашенко фактически поставили на конвейер,
– заявляют в расследовании журналисты.
Путем привлечения проституток для белорусского диктатора являются модельные школы и агентства красоты. Прежде всего – конкурс "Мисс Беларусь".
Одной из самых известных девушек, которые получали этот титул, является Мария Василевич. Она неоднократно появлялась на публике вместе с диктатором – они обнимались, целовались или танцевали.
После победы на белорусском конкурсе красоты девушка вошла в топ-5 "Мисс мира" и стала самой красивой девушкой Европы. Многие знают ее благодаря бальному танцу с Александром Лукашенко во Дворце Независимости в 2018 году.
Бальный танец Лукашенко и Василевич / Фото ТАСС
После этого девушка стала самым молодым депутатом белорусского парламента. К слову, диктатора-любовника она младше на 43 года.
Бывшая коллега рассказала, что Мария Василевич активно с ней сотрудничала и хотела стать моделью. Но в один момент фактически прекратила сотрудничество и одновременно начала появляться на публике с Лукашенко.
Коротко об Александре Лукашенко:
- Белорусский диктатор. Первый и единственный президент государства с 1994 года. Сейчас ему 66 лет.
- После президентских выборов 2020 года, которые спровоцировали массовые протесты в Беларуси, большинство цивилизованных государств мира перестали признавать его президентом.
- В то же время активисты и оппозиционные журналисты начали более активно "копать" под диктатора. В результате стали появляться новые интересные факты из его биографии.
Поделиться новостью