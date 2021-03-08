Оппозиционные белорусские журналисты подготовили собственное расследование, в котором рассказали о тайных аспектах жизни диктатора Александра Лукашенко. Одним из таких является увлечение молодыми девушками, которых для самопровозглашенного президента специально подбирают.

Как утверждают в расследовании "Лукашенко. Золотое дно", женщины – одна из многих недешевых страстей белорусского диктатора.

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Ночные бабочки окружают наш фонарик, как стемнеет, на протяжении всей его диктаторской карьеры. Процесс набора секс-рабынь для Лукашенко фактически поставили на конвейер,

– заявляют в расследовании журналисты.

Путем привлечения проституток для белорусского диктатора являются модельные школы и агентства красоты. Прежде всего – конкурс "Мисс Беларусь".

Одной из самых известных девушек, которые получали этот титул, является Мария Василевич. Она неоднократно появлялась на публике вместе с диктатором – они обнимались, целовались или танцевали.

После победы на белорусском конкурсе красоты девушка вошла в топ-5 "Мисс мира" и стала самой красивой девушкой Европы. Многие знают ее благодаря бальному танцу с Александром Лукашенко во Дворце Независимости в 2018 году.



Бальный танец Лукашенко и Василевич / Фото ТАСС

После этого девушка стала самым молодым депутатом белорусского парламента. К слову, диктатора-любовника она младше на 43 года.

Бывшая коллега рассказала, что Мария Василевич активно с ней сотрудничала и хотела стать моделью. Но в один момент фактически прекратила сотрудничество и одновременно начала появляться на публике с Лукашенко.

Коротко об Александре Лукашенко: