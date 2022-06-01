Глава Государства заявил, что день его будет большим праздником в тот день, когда все дети, временно выехавшие за пределы Украины, снова смогут вернуться и свой безопасный дом.

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Он подчеркнул, что дети – будущее нашей страны. И именно ради этого сражаются наши защитники.

Для меня будет большим праздником день, когда все дети смогут вернуться в безопасную Украину. Мы каждый день делаем для этого все возможное. Вы наше будущее, за которое сегодня борются наши защитники.

– написал президент.

На разговор с президентом пришли дети всех возрастов

На разговор с президентом пришли дети от 10 до 16 лет. Там были и дети, которые учились в Польше с первого класса, но были и те, кто приехал из Киевской, Полтавской и Харьковской областей после 24 февраля.

Справка. Согласно данным ООН по состоянию на 27 мая, после 24 февраля из Украины вынужденно выехали 6,8 миллиона человек. Большинство из них – женщины и дети. Более 900 тысяч человек зарегистрированы в России – большинство из этих людей страна-агрессорка депортировалась без права выбора из временно оккупированных регионов.

Будет ли система ПВО и когда за парты: дети задавали интересные вопросы

Дети задавали президенту вопросы. Один из участников разговора, вынужденный переселенец из Полтавской области, отметил, что после победы Украины риск повторной войны с Россией будет оставаться. Юноша Роман спросил президента, планируют ли в Украине построить серьезную систему противовоздушной обороны, как в Израиле. Президент заявил, что такая система будет. Более того, он утвердил, что она будет лучше, чем "Железный купол". Ведь Израиль – маленькая страна, так что такая система для Украины не слишком подходит.

Также дети спрашивали, можно ли вернуться за парты в тех регионах, где не ведутся боевые действия. Владимир Зеленский заявил, что на следующий учебный год Украина попытается предоставить все возможности для школ. В частности, планируется, что дети смогут учиться офлайн в безопасных и деоккупированных населенных пунктах. Поскольку школы должны быть с бомбоубежищами, некоторые учебные заведения, вероятно, перенесут в другие помещения.

Также дети спрашивали о будущем права профиля в Украине, в частности будет иметь возможность украинская молодежь совершенствовать законодательство Украины.

Зеленский пообщался с находящимися за рубежом детьми: смотрите видео