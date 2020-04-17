Для ценителей правильного питания: рецепт диетического тыквенного кулича
Тыквенный кулич получается очень ароматным, ярким и сочным. За счёт тыквы получается слегка, как бы недопеченным. Но именно в этом вся прелесть.
Ингредиенты:
– тыква – 200 г
– яйца куриные – 2 шт
– мука пшеничная цельнозерновая – 450 г
– сахар ванильный – 30 г
– масло сливочное – 50 г
– молоко – 150 мл
– соль – 1 ч.л.
– цукаты – 250 гр.
– яблочный сок – 250 мл
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Способ приготовления:
Цукаты заранее промыть и замочить в яблочном соке.
Тыкву помыть, почистить и отварить до мягкости, затем блендировать.
В чашу миксера добавить яйца, молоко, ванильный сахар (лучше с натуральной ванилью), растопленное сливочное масло, соль и пюре тыквы, все перемешать.
Добавить муку. Замесить тесто, добавить цукаты, еще раз хорошо вымесить и поставить отдыхать на час.
Тесто после отдыха обмять и разложить в формы. Лучше использовать небольшие формы для выпекания, т.к. цельнозерновая мука тяжело пропекается.
Выпекать при температуре 180 °C до готовности около 15 – 20 мин. Затем при температуре 160 °С еще 15-20 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой (духовки все разные).
Украшайте паски по своему желанию.
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