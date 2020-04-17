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      Для ценителей правильного питания: рецепт диетического тыквенного кулича

      -
      Рецепт тыквенного кулича / expres

      Тыквенный кулич получается очень ароматным, ярким и сочным. За счёт тыквы получается слегка, как бы недопеченным. Но именно в этом вся прелесть.

      Ингредиенты:
      – тыква – 200 г
      – яйца куриные – 2 шт
      –  мука пшеничная цельнозерновая – 450 г
      – сахар ванильный – 30 г
      – масло сливочное – 50 г
      – молоко – 150 мл
      – соль – 1 ч.л.
      – цукаты – 250 гр.
      – яблочный сок – 250 мл

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      Способ приготовления:

      Цукаты заранее промыть и замочить в яблочном соке.

      Тыкву помыть, почистить и отварить до мягкости, затем блендировать.

      В чашу миксера добавить яйца, молоко, ванильный сахар (лучше с натуральной ванилью), растопленное сливочное масло, соль и пюре тыквы, все перемешать.
      Добавить муку. Замесить тесто, добавить цукаты, еще раз хорошо вымесить и поставить отдыхать на час.

      Тесто после отдыха обмять и разложить в формы. Лучше использовать небольшие формы для выпекания, т.к. цельнозерновая мука тяжело пропекается.

      Выпекать при температуре 180 °C до готовности около 15 – 20 мин. Затем при температуре 160 °С еще 15-20 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой (духовки все разные).

      Украшайте паски по своему желанию.

      Автор: Светлана Фус
      Теги: Новости Украины Публикации Паска Новости политики Здоровое питание Food and Drinks
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