Инцидент произошел ночью 1 сентября по улице Тесной. Один из соседей внезапно достал оружие и открыл огонь по оппоненту.
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Кровавая месть
Двое соседей сначала устроили словесную драку, рассказывают очевидцы. Постепенно ссора приобрела более опасный характер, когда один из ее участников достал оружие и выстрелил несколько раз в сторону своего противника.
По предварительным данным, мужчина получил два огнестрельных ранения – ему попали в грудь и бедро.
Свидетели сразу вызвали на место происшествия скорую помощь и полицейских.
Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного изготовления, переработки или ремонта огнестрельного оружия или фальсификации, незаконного удаления или изменения его маркировки или незаконного изготовления боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Правоохранители еще выясняют все обстоятельства стрельбы. По словам свидетелей, конфликт между соседями имел свою предысторию. Они говорят, что раненый в схватке мужчина избил сына свого обидчика – и именно за это получил две пули. Следственные действия продолжаются.
В Днепре патрульному, застрелившему водителя-нарушителя, избрали меру пресечения
- 31 августа в Днепре состоялось судебное заседание, на котором выбирали меру пресечения для патрульного Егора Звонкова. Мужчину подозревают в умышленном убийстве и превышении своих служебных полномочий.
- Адвокат патрульного назвала подозрение своему подзащитному необоснованным. Сам Звонков вину свою отрицает. Он выступил в суде по видеосвязи и заявил, что поступал так, как требовали от него обстоятельства.
- Судья назначил ему круглосуточный домашний арест на 60 дней. Защита патрульного, а также его коллеги заявили, что удовлетворены судебным решением.
- Напомним, 29 августа на одной из улиц города автомобиль Jaguar нарушил правила дорожного движения, а затем начал убегать от патрульной полиции, которая, наконец, догнала нарушителей. За рулем авто сидела женщина. В салоне находились мужчина и двое детей.
- Между патрульными и пассажирами возник конфликт. Мужчина по имени Джумбери Силогава избил патрульную. Ее коллега – Егор Звонков – трижды выстрелил в сторону нападающего. Две пули оказались для него смертельными.