Инцидент произошел ночью 1 сентября по улице Тесной. Один из соседей внезапно достал оружие и открыл огонь по оппоненту.

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Кровавая месть

Двое соседей сначала устроили словесную драку, рассказывают очевидцы. Постепенно ссора приобрела более опасный характер, когда один из ее участников достал оружие и выстрелил несколько раз в сторону своего противника.

По предварительным данным, мужчина получил два огнестрельных ранения – ему попали в грудь и бедро.

Свидетели сразу вызвали на место происшествия скорую помощь и полицейских.

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного изготовления, переработки или ремонта огнестрельного оружия или фальсификации, незаконного удаления или изменения его маркировки или незаконного изготовления боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Правоохранители еще выясняют все обстоятельства стрельбы. По словам свидетелей, конфликт между соседями имел свою предысторию. Они говорят, что раненый в схватке мужчина избил сына свого обидчика – и именно за это получил две пули. Следственные действия продолжаются.

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