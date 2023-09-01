Інцидент трапився вночі 1 вересня на вулиці Тісній. Один із сусідів раптово дістав зброю та відкрив вогонь по опоненту.
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Кривава помста
Двоє сусідів спочатку влаштували словесну бійку, розповідають очевидці. Поступово сварка набула більш небезпеченого характеру, коли один з її учасників дістав зброю та вистрелив декілька разів у бік свого супротивника.
За попередніми даними, чоловік зазнав два вогнепальні поранення – йому поцілили у груди та стегно.
Свідки одразу викликали на місце події швидку допомогу та поліцейських.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконного видалення чи зміни її маркування, або незаконного виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.
Наразі правоохоронці ще з'ясовують усі обставини стрілянини. За словами свідків, конфлікт між сусідами мав свою передісторію. Вони кажуть, що поранений у сутичці чоловік побив сина свого нападника – і саме за це отримав дві кулі. Слідчі дії тривають.
У Дніпрі патрульному, який застрелив водія-порушника, обрали запобіжний захід
- 31 серпня у Дніпрі відбулося судове засідання, на якому обирали запобіжний захід для патрульного Єгора Звонкова. Чоловіка підозрюють в умисному вбивстві та перевищенні своїх службових повноважень.
- Адвокатка патрульного назвала підозру свому підзахисному необгрунтованою. Сам Звонков провину свою заперечує. Він виступив у суді по відеозв'язку і заявив, що діяв так, як вимагали від нього обставини.
- Суддя призначив йому цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Захист патрульного, а також його колеги заявили, що задоволені судовим рішенням.
- Нагадаємо, 29 серпня на одній з вулиць міста автомобіль Jаguar порушив правила дорожнього руху, а потім почав втікати від патрульної поліції, яка, зрештою, наздогнала порушників. За кермом авто сиділа жінка. У салоні перебували чоловік та двоє дітей.
- Між патрульними та пасажирами виник конфлікт. Чоловік на ім'я Джумбері Сілогава побив патрульну. Її колега – Єгор Звонков – тричі вистрілив у бік нападника. Дві кулі виявилися для нього смертельними.