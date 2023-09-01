Інцидент трапився вночі 1 вересня на вулиці Тісній. Один із сусідів раптово дістав зброю та відкрив вогонь по опоненту.

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Кривава помста

Двоє сусідів спочатку влаштували словесну бійку, розповідають очевидці. Поступово сварка набула більш небезпеченого характеру, коли один з її учасників дістав зброю та вистрелив декілька разів у бік свого супротивника.

За попередніми даними, чоловік зазнав два вогнепальні поранення – йому поцілили у груди та стегно.

Свідки одразу викликали на місце події швидку допомогу та поліцейських.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного виготовлення, переробки чи ремонту вогнепальної зброї або фальсифікації, незаконного видалення чи зміни її маркування, або незаконного виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв.

Наразі правоохоронці ще з'ясовують усі обставини стрілянини. За словами свідків, конфлікт між сусідами мав свою передісторію. Вони кажуть, що поранений у сутичці чоловік побив сина свого нападника – і саме за це отримав дві кулі. Слідчі дії тривають.

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