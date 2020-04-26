Как сообщить о домашнем насилии и получить помощь психолога

Эпидемия коронавируса и карантинные ограничения спровоцировали в Украине волну домашнего насилия и психологических расстройств. Что делать тем, кто нуждается в помощи?

Международные организации бьют тревогу. "По условиям карантина и режима самоизоляции, введенных во многих странах, мы становимся свидетелями ужасной глобальной вспышки насилия в семье", – заявил в видеообращении генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Под его словами подписалась председатель комитета по защите прав женщин ЕС Эвелин Регнер. "В странах Евросоюза вырос уровень домашнего насилия после введения карантина", – написала она в заявлении от Европарламента. В сообщении отмечается, что только за первые недели изоляции в некоторых странах ЕС количество бытового насилия выросло на треть.

Конкретных цифр чиновники не назвали. Но, как пишет Euronews, правоохранительные органы разных стран подтверждают, что количество жалоб в полицию на домашнее насилие действительно выросло, в частности, в Италии – на 35%, во Франции – на 30%. В Австрии вообще случилась показательная история: экс-министр иностранных дел Карин Кнайсль заявила в полицию на своего мужа, который устроил ссору и избил ее. Начался судебный процесс, а пока мужу запретили приближаться к жене, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung.

В Украине ситуация ухудшилась

"В Украине с начала введения карантина количество сообщений на линию 102 относительно домашнего насилия не увеличилось", – заявляет заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко. Но чиновница сразу отмечает, что такая на удивление оптимистичная картина может быть обусловлено рядом факторов.

С одной стороны, вынужденная изоляция и пребывание вместе с обидчиком в одном помещении не всегда дает возможность лицу, которое страдает от домашнего насилия, вызвать помощь, – говорит Павличенко. – С другой стороны, обычно, пострадавшие сообщают на 102 не при первой ситуации домашнего насилия, а часто это происходит тогда, когда конфликт достигает максимального напряжения и существует непосредственная угроза жизни и здоровью.

Справедливые опасения заместителя министра подтверждают данные общественной организации "Ла Страда-Украина", которая занимается защитой прав женщин и детей. За первый месяц карантина колл-центр ГО зафиксировал 2051 обращения, в то время как в январе и феврале эта цифра достигала 1273. Подавляющее большинство обращений – от женщин.



Домашнее насилие на карантине / Инфографика 24 канала

Куда обращаться в случае домашнего насилия?

102 – Национальная полиция (в экстренной ситуации)

0-800-500-005 – Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия

0-800-500-225, 116-111 (с мобильного) – Национальная детская горячая линия

15-47 – Горячая линия для пострадавших от торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей

0-800-500-335 – Мобильные бригады психологической помощи

0-800-213-103 – Горячая линия Единого центра бесплатной правовой помощи

116-123 (с мобильного) – Общественная организация "Ла Страда-Украина"

Кроме того, обращаться можно в чат-бот #ДійПротиНасильства (@police_helpbot), который запустило в мессенджере Telegram Министерство внутренних дел.

Чат-бот #ДійПротиНасильства может:

* помочь вызвать службы помощи (полицию и скорую);

* переключить на специалистов безвозмездной правовой помощи, которые в свою очередь окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме;

* предоставить контакты других служб помощи;

* разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предупреждению домашнего насилия.



Надо остановить домашнее насилие / Коллаж 24 канала

Страдает даже сильный пол

Про другую серьезную проблему, которая проявилась во время карантина в Украине, заявили социологи. Так, по свежим данным группы "Рейтинг", от начала карантина у украинцев существенно вырос уровень депрессии, паники и расстройств сна. Причина этого не только опасения заболеть и неопределенность с будущим, но и новый для многих украинцев удаленный способ работы.

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На различных горячих линиях психологической поддержки сейчас фиксируют существенное увеличение звонков. Причем особенно тревожный факт сообщила пресс-служба КГГА: сразу на 20% возросло количество обращений от мужчин с суицидальными мыслями.

Куда обращаться за психологической поддержкой?

0-800-501-701 – Всеукраинский телефон доверия

044-272-15-00 (с мобильного) или 15-00 (со стационарного) – Служба психологической поддержки

044 - 294-93-00 – Скорая психологическая помощь

044 - 456-17-25 (круглосуточно) – Медико-психологическая служба доверия

044-221-08-08 – Телефон доверия (психологическая служба)

044-502-74-08 и 0-800-502-391 – горячая линия "Стоп паника"

044 - 411-44-86 – Телефон доверия "Линия любви"

Медикам тоже нужна помощь

Карантин в Украине стал своеобразным маркером – горячие линии по психологической помощи просто необходимы.

Мы запустили линию сразу после объявления карантина, – отметили в комментарии 24 канала инициаторы горячей линии "Стоп паника". – Сначала у нас работала координационная платформа для волонтеров и людей, нуждающихся в помощи, – #Добрі_справи_безпаніки. Но мы поняли, что из-за карантина люди нуждаются в особых психологических консультациях, ведь в такой ситуации Украина впервые. При помощи Института психиатрии КНУ им. Тараса Шевченко и Ирины Пинчук мы собрали дипломированных психологов и психиатров, которые на волонтерских началах оказывают профессиональную помощь.

На горячую линию звонят люди с разными проблемами. "Многих беспокоит тревога, а у кого-то панические атаки и даже суицидальные наклонности, – говорят консультанты "Стоп паника". – Но есть у нас и отдельная линия "Стоп паника. Медики", где мы общаемся с работниками медучреждений. У них другие проблемы: скучают по семье во время длинных смен или боятся, что могут заразить вирусом семью. У них страх, что нет соответствующей защиты".

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Совет от сверстников

Также особые контактеры с психологами – дети и молодежь. Они часто замкнуты в себе, застенчивы или боятся обращаться к специалистам из-за боязни, что высмеют или осудят. Поэтому молодежное движение Teenergizer создало для них специфическую платформу, где они могут пообщаться не только с профессиональными психологами, но и консультант(к)ами юного возраста.

Как получить консультацию на Teenergizer?

1. Выбрать консультанта(ку) на сайте Teenergizer.

2. Связаться с ним(ней) любым удобным для тебя способом (Telegram, Facebook, Instagram, Skype, почта).

3. Получить ответ в течение суток.



Условия, при которых Украина выйдет из карантина / Инфографика 24 канала