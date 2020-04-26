Як повідомити про домашнє насильство і отримати допомогу психолога

Епідемія коронавірусу і карантинні обмеження спровокували в Україні хвилю домашнього насильства і психологічних розладів. Що робити тим, хто потребує допомоги?

Міжнародні організації б’ють на сполох. "За умов карантину та режиму самоізоляції, запроваджених у багатьох країнах, ми стаємо свідками жахливого глобального спалаху насильства в сім’ї", – заявив у відеозверненні генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

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Під його словами підписалася голова комітету із захисту прав жінок ЄС Евелін Регнер. "У країнах Євросоюзу виріс рівень домашнього насильства після введення карантину", – написала вона в заяві від Європарламенту. У повідомленні наголошується, що лише за перші тижні ізоляції в деяких країнах ЄС кількість побутового насильства зросла на третину.

Конкретних цифр чиновники не назвали. Але, як пише Euronews, правоохоронні органи різних країн підтверджують, що кількість скарг у поліцію на домашнє насильство дійсно зросла, зокрема, в Італії – на 35%, у Франції – на 30%. В Австрії взагалі сталася показова історія: ексміністерка закордонних справ Карін Кнайсль заявила в поліцію на свого чоловіка, який влаштував сварку і побив її. Почався судовий процес, а поки чоловіку заборонили наближатися до дружини, повідомляє австрійська газета Kronen Zeitung.

В Україні ситуація погіршилася

"В Україні з початку введення карантину кількість повідомлень на лінію 102 щодо домашнього насильства не збільшилася", – заявляє заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. Але чиновниця одразу відзначає, що така на диво оптимістична картина може бути зумовлено низкою факторів.

З одного боку, вимушена ізоляція та перебування разом із кривдником в одному приміщені не завжди дає можливість особі, яка страждає від домашнього насильства, викликати допомогу, – каже Павліченко. – З іншого боку, зазвичай, постраждалі повідомляють на 102 не при першій ситуації домашнього насильства, а часто це відбувається тоді, коли конфлікт досягає максимальної напруги й існує безпосередня загроза життю та здоров’ю.

Слушні побоювання заступниці міністра підтверджують дані громадської організації "Ла Страда-Україна", яка займається захистом прав жінок і дітей. За перший місяць карантину кол-центр ГО зафіксував 2051 звернення, в той час як у січні і лютому ця цифра досягала 1273. Переважна більшість звернень – від жінок.



Домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 каналу

Куди звертатися у випадку домашнього насильства?

102 – Національна поліція (в екстреній ситуації)

0-800-500-005 – Національна гаряча лінія із запобігання домашнього насильства

0-800-500-225, 116-111 (з мобільного) – Національна дитяча гаряча лінія

15-47 – Гаряча лінія для постраждалих від торгівлі людьми, домашнього насильства, насильства за ознакою статі, насильства щодо до дітей

0-800-500-335 – Мобільні бригади психологічної допомоги

0-800-213-103 – Гаряча лінія Єдиного центру безоплатної правової допомоги

116-123 (з мобільного) – Громадська організація "Ла Страда-Україна"

Крім того, звертатися можна в чат-бот #ДійПротиНасильства (@police_helpbot), який запустило в месенджері Telegram Міністерство внутрішніх справ.

Чат-бот #ДійПротиНасильства може:

* допомогти викликати служби допомоги (поліцію і швидку);

* переадресувати на спеціалістів безоплатної правової допомоги, які в свою чергу нададуть юридичну консультацію в онлайн-режимі;

* надати контакти інших служб допомоги;

* роз’яснити, що таке домашнє насильство та як протидіяти цьому явищу, повноваження органів і установ, які здійснюють заходи з попередження домашнього насильства.

Треба зупинити домашнє насильство / Колаж 24 каналу

Страждає навіть сильна стать

Про іншу серйозну проблему, яка проявилася під час карантину в Україні, заявили соціологи. Так, за свіжими даними групи "Рейтинг", від початку карантину в українців суттєво зріс рівень депресії, паніки та розладів сну. Причина цього не лише побоювання захворіти та невизначеність з майбутнім, а й новий для багатьох українців віддалений спосіб роботи.

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На різних гарячих лініях психологічної підтримки зараз фіксують суттєве збільшення дзвінків. Причому особливо тривожний факт повідомила пресслужба КМДА: одразу на 20% зросла кількість звернень від чоловіків з суїцидальними думками.

Куди звертатися за психологічною підтримкою?

0-800-501-701 – Всеукраїнський телефон довіри

044-272-15-00 (з мобільного) або 15-00 (зі стаціонарного) – Служба психологічної підтримки

044- 294-93-00 – Швидка психологічна допомога

044- 456-17-25 (цілодобово) – Медико-психологічна служба довіри

044-221-08-08 – Телефон довіри (психологічна служба)

044-502-74-08 і 0-800-502-391 – гаряча лінія "Стоп паніка"

044- 411-44-86 – Телефон довіри "Лінія любові"

Медикам теж потрібна допомога

Карантин в Україні став своєрідним маркером – гарячі лінії з психологічної допомоги просто необхідні.

Ми запустили лінію відразу після оголошення карантину, – відзначили в коментарі 24 каналу ініціатори гарячої лінії "Стоп паніка". – Спочатку у нас працювала координаційна платформа для волонтерів та людей, які потребують допомоги, – #Добрі_справи_безпаніки. Але ми зрозуміли, що через карантин люди потребують особливих психологічних консультацій, адже у такій ситуації Україна вперше. За допомоги Інституту психіатрії КНУ ім. Тараса Шевченко та Ірини Пінчук ми зібрали дипломованих психологів та психіатрів, які на волонтерських засадах надають професійну допомогу.

На гарячу лінію дзвонять люди з різними проблемами. "Багатьох турбує тривога, а в когось – панічні атаки і навіть суїцидальні нахили, – кажуть консультанти "Стоп паніка". – Але є в нас і окрема лінія "Стоп паніка. Медики", де ми спілкуємося з працівниками медзакладів. У них інші проблеми: сумують за родиною під час довгих змін або бояться, що можуть заразити вірусом сім'ю. У них страх, що немає відповідного захисту".

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Порада від однолітків

Також особливі контактери з психологами – діти та молодь. Вони часто замкнуті в собі, сором’язливі або бояться звертатися до спеціалістів через острах, що висміють або засудять. Тому молодіжний рух Teenergizer створив для них специфічну платформу, де вони можуть поспілкуватися не лише з професійними психологами, а й консультант(к)ами юного віку.

Як отримати консультацію на Teenergizer?

1. Обрати консультанта(ку) на сайті Teenergizer.

2. Зв’язатися з ним(нею) будь-яким зручним для тебе способом (Telegram, Facebook, Instagram, Skype, пошта).

3. Отримати відповідь протягом доби.



Умови, за яких Україна вийде з карантину / Інфографіка 24 каналу