Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он также отметил, что здесь стоит вспомнить историю с допингом у российских спортсменов – Россия попала в скандал во время Олимпиады в Сочи из-за употребления ее спортсменами мельдония, после этого страну дисквалифицировали.

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Так что на поле боя, по словам Жданова – это может быть привычная практика, допинг могут предлагать российским военным, как успокаивающее или "таблетки от страха".

Подробнее о вероятном допинге у российских мобилизованных: смотрите видео

Напомним, во время Олимпиады-2020 россияне попали в очередной скандал с допингом. Конькобежка Камила Валиева сдала допинг-пробу на чемпионате России 25 декабря 2021 года. Пробу отправили в лабораторию в Стокгольме, которая 8 февраля подтвердила, что обнаружила запрещенное вещество – триметазидин. Об этом стало известно уже после того, как спортсменка выступила на Олимпиаде-2022.

По словам эксперта, российский военный принимает в качестве успокаивающего транквилизатор, который снимает какие-либо ограничения.

"После того, как действие таблетки пройдет – приходит большая усталость, а если оккупант получил какую-то травму, то он может и умереть от болевого шока", – резюмирует Олег Жданов.