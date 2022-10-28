Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он также отметил, что здесь стоит вспомнить историю с допингом у российских спортсменов – Россия попала в скандал во время Олимпиады в Сочи из-за употребления ее спортсменами мельдония, после этого страну дисквалифицировали.
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Так что на поле боя, по словам Жданова – это может быть привычная практика, допинг могут предлагать российским военным, как успокаивающее или "таблетки от страха".
Подробнее о вероятном допинге у российских мобилизованных: смотрите видео
По словам эксперта, российский военный принимает в качестве успокаивающего транквилизатор, который снимает какие-либо ограничения.
"После того, как действие таблетки пройдет – приходит большая усталость, а если оккупант получил какую-то травму, то он может и умереть от болевого шока", – резюмирует Олег Жданов.