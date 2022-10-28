Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він також зазначив, що тут варто пригадати історію із допінгом у російських спортсменів – Росія отримала втрапила у скандал під час Олімпіади в Сочі через вживання її спортсменами Мельдонію, після цього країну дискваліфікували.

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Тож на полі бою, за словами Жданова – це може бути звична практика, допінг можуть пропонувати російським військовим, як заспокійливе чи "таблетки від страху".

Детальніше про ймовірний допінг у російських мобілізованих: дивіться відео

Нагадаємо, під час Олімпіади-2020 росіяни втрапили в черговий скандал із допінгом. Ковзанярка Каміла Валієва здала допінг-пробу на чемпіонаті Росії 25 грудня 2021 року. Пробу відправили до лабораторії в Стокгольмі, яка 8 лютого підтвердила, що виявила заборонену речовину – триметазидин. Про це стало відомо вже після того, як спортсменка виступила на Олімпіаді-2022.

За словами експерта, російський військовий приймає в якості заспокійливого транквілізатор, який знімає будь-які обмеження.

"Після того, як дія таблетки пройде – приходить велика втома, а якщо окупант отримав якусь травму, то він може й померти від больового шоку", – реюмує Олег Жданов.