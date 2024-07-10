Черновицкие полицейские уже расследуют обстоятельства аварии, в которой травмировались 11 человек.

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Подробности ДТП

ДТП произошло вечером 9 июля на перекрестке улиц Галицкий Шлях и Коломыйская. Столкнулись автомобиль "Volkswagen Transporter" с эвакуатором "Mercedes-Benz".

Предварительно правоохранители выяснили, что 69-летний водитель микроавтобуса, двигаясь по улице Галицкий Шлях в Черновцах, столкнулся с эвакуатором, которым управлял 62-летний житель Тернопольской области, выезжавший с улицы Коломыйской.

Что известно о раненых

Ранения получили водитель и 10 пассажиров микроавтобуса – у них телесные повреждения различной степени тяжести. Врачи госпитализировали пострадавших в медицинское учреждение.

Среди пострадавших также двое детей 9 и 12 лет.

Водителя другого транспортного средства и еще двух граждан медики осмотрели и оказали помощь без госпитализации.

По факту ДТП полицейские начали уголовное производство. Следователи полиции внесли сведения о ДТП по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.