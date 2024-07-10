Чернівецькі поліцейські вже розслідують обставини аварії, в якій травмувалися 11 людей.

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Подробиці ДТП

ДТП трапилася увечері 9 липня на перехресті вулиць Галицький Шлях та Коломийська. Зіткнулися автомобіль "Volkswagen Transporter" з евакуатором "Mercedes-Benz".

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 69-річний водій мікроавтобуса, рухаючись вулицею Галицький Шлях у Чернівцях, зіткнувся з евакуатором, який керував 62-річний житель Тернопільської області, котрий виїжджав з вулиці Коломийської.

Що відомо про поранених

Поранень зазнали водій та 10 пасажирів мікроавтобуса – у них тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Лікарі госпіталізували потерпілих до медичного закладу.

Серед постраждалих також двоє дітей 9 та 12 років.

Водія іншого транспортного засобу та ще двох громадян медики оглянули й надали допомогу без госпіталізації.

За фактом ДТП поліцейські розпочали кримінальне провадження. Слідчі поліції внесли відомості про ДТП за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.