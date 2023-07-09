Событие произошло в центре села Нижиловичи 8 июля около 23:00. По предварительным данным полиции, 46-летний водитель "Skoda" с явными признаками опьянения не справился с управлением и въехал в дерево.

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В авто находились 6 пассажиров, ребенок погиб

Кроме водителя с признаками опьянения, в автомобиле находились еще 6 пассажиров. Они получили повреждения различной тяжести.

Среди них 3 детей в возрасте 15, 8 и 2 лет. Самый маленький мальчик скончался в карете скорой помощи. Другим медики оказывают помощь и устанавливают их диагнозы.

На днях было еще одно трагическое ДТП с участием детей. 4 июля на Волыни водитель автобуса БАЗ наехал на 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Мальчик впал в кому, а девочка получила травму ноги

Сообщается, что дети внезапно выбежали на проезжую часть из-за грузового автомобиля вне пешеходного перехода. Свидетели также рассказывают, что водитель не уезжал быстро.

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