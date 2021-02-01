Неожиданно – о хорошем. Есть аж 2 хорошие новости. Это на 2 больше, чем обычно. Одна про СБУ, а другая – о Дубинском, но не совсем. Хорошие новости? Да это "итоги антихайп" какие-то.

Источник: Bihus.Info на 24 канале

Борьба с Дубинским

О Дубинском коротко: ему закрыли ютуб-аккаунт за нарушение правил пользования. Я не думаю, что это сокрушительный удар, но все же должно создать ощущение, что "не всякая скорость одинаково полезна".

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Ютуб оказался более четким, чем фракция "Слуга народа", которая уже очень долго пытается определиться: "банить" им Дубинского или нет.

Важно! На момент записи этого блога фракция все еще блуждает во тьме и занимается анонимным голосованием. Неторопливо выжимают из себя раба по капле, так сказать. Обещают додавить в понедельник (1 февраля), но и то – не факт.

Тут мне редактор посоветовал дописать 5 самых известных зашкваров Дубинского, но вы все о нем – от маминой любви до фейков о Майдане – и так знаете. Я лучше скажу одну вещь, которая меня приятно поразила.

Александра Дубинский / Фото Дило

В истории с Дубинским есть 2 фронта:

Центр противодействия коррупции;

"Демократический топор".

ЦПК проводил титаническую юридическую работу в отношении Дубинского, писал официальные обращения и письма, в том числе и в отношении ютуба. "Демократический топор" устраивал флешмоб по массовым жалобам на канал Дубинского. В день, когда канал заблокировали, все порадовались, но…

Я переживал, что все рассорятся, кто больший молодец. Кто больше докинул жиров в масло. Однако случилось чудо. Все сошлись на том, что все молодцы. Это прекрасно, ведь традиция совсем другая ... и то, что все не перегрызлись из-за победы – даже круче самой победы.

Санкционный Список США / Инфографика 24 канала

Реформа СБУ

А теперь основная тема – про СБУ. Кажется, у Службы безопасности Украины таки заберут "экономику". То есть, расследование экономических преступлений. Этой новости как-то не отдали должное, а она же просто праздник (или, по крайней мере, надежда на праздник).

Справка. Верховная Рада 28 января во втором чтении и в целом поддержала создание Бюро экономической безопасности. Теперь только этот орган будет заниматься экономическими преступлениями.

Чем должна заниматься СБУ? Национальной безопасностью. Контрразведка, борьба с терроризмом, защита государства как такового.

Однако в какой-то момент, а это было очень давно, СБУ разделилась на 2 направления:

государственный – занимался тем, чем следует, его работа была незаметна. Иногда в хорошем смысле, а иногда в плохом.

– занимался тем, чем следует, его работа была незаметна. Иногда в хорошем смысле, а иногда в плохом. привилегированный – "экономический", который занимался "выдаиванием" бизнеса, потому что мог и хотел.

Именно последнее направление подарило нам:

Павла Демчину;

Сергея Семочко;

Николая Беззубенко и других известных сбушных персонажей.

Демчина, Семочко и Беззубенко / Фото коллаж 24 канала

И даже если коротко просмотреть новости про СБУ, то ... это просто ужас. Иногда абсурдно смешной, но все же…

2015 год. В СБУ остановили экспорт орехов, потому что им надо было исследовать орехи на червей.

СБУ. Орехи. Черви. Ключевое – экспорт встал. Экспортеры начали терять деньги. Потом кто-то с кем-то поделился – и все опять поехало.

И это полностью описывает широкий пласт деятельности СБУ.

2017 год. Департамент экономической контрразведки СБУ начал войну со страшной угрозой украинской государственности – леденцами Strepsils. Кстати, это департамент Семочка.

СБУ влезало в целые рынки. Орехи, мясо, текстиль, лекарства, заправки. Приди, останови, создай проблемы, получи свое, отпусти. Если я начну хотя бы одним предложением описывать каждый эпизод, мы тут до завтра просидим.

Кстати, когда "экономическое СБУ" затормозило деятельность импортерам сжиженного газа, но не всем. На этом подрос Медведчук, с которым теперь борется (ну, надеюсь) "государственное" СБУ.

СБУ наезжала на склады товара, пропускала сквозь себя импорт техники, арестовывала людей за брелок с видеокамерой с AliExpress, потому что это якобы шпионская техника, требовала квартиры у застройщиков…

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Они влезали практически во все. Под Одессой СБУ "выносит" частную винодельню. Называет ее "подпольным цехом продукции сомнительного качества". И проблема даже не в том, что это известная местная крафтова винодельня с собственным брендом, с дорогим оборудованием, а не подпольный цех.

Проблема в том, что СБУ не должна заниматься деловыми темами. И, кажется, в конце концов не будет. В тот самый день, когда в Одессе обыскивали виноделов, Верховная Рада проголосовала за то, чтобы лишить СБУ функции "кошмарения бизнеса".

Сейчас будет много "но", и мне хотелось бы, чтобы вы оценили, насколько выдающееся событие случилось. Сколько влиятельных персонажей противились этим изменениям.

За последние 20 лет реформу СБУ запускали примерно 5 раз, видимо. И она не добиралась даже до этого этапа. СБУ наконец должна заниматься приоритетно основами государственности, контртерроризмом и международным правопорядком. То есть, искать червей не в орехах, а в государственном аппарате. Ехать не к одесским виноделам, а к одесскому мэру.

Обещанные "НО"

НО это лишь первое чтение. Теперь в законопроект должны внести правки и снова голосовать, а правок там понадобится.

это лишь первое чтение. Теперь в законопроект должны внести правки и снова голосовать, а правок там понадобится. НО во многих местах закон проблемный. Он подрезает СБУ экономику, но сильно расширяет возможности в слежке, доступе к данным, влиянии на медиа и вещателей, влиянии на политический процесс.

во многих местах закон проблемный. Он подрезает СБУ экономику, но сильно расширяет возможности в слежке, доступе к данным, влиянии на медиа и вещателей, влиянии на политический процесс. НО и это отдельная проблема – он позволяет СБУ игнорировать информационные запросы и скрывать все, что захочется.

Кое-где законопроект – "высокорискованное фуфло", давайте уж как есть. Однако, несмотря на это все, лишение СБУ "экономического функционала" – это выдающееся событие, которое хорошо отразится и на здоровье самих СБУшников.

Когда один СБУшник хочет убить другого – тоже новость на этой неделе – он это делает не потому что у них конкуренция за лучшую защиту государства. Просто хочется дорваться до потоков. А нет потоков, то может и заказывать смысла не будет.

Заказ убийства

Кстати, история о заказе СБУшником Нескоромным его коллеги Наумова. Я почти дочитал все слитные материалы по делу. Что вам сказать, общество – это печаль и скорбь, как на это ни созерцай.

Справка. Украинские правоохранители 23 января провели спецоперацию и задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Его обвиняют в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Как отметили, вероятным заказчиком может быть Дмитрий Нескоромний.

Но сегодня можно осторожненько и порадоваться.