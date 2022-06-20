18-летнему животноводу уже сообщили о подозрении по статье о жестоком обращении с животными. Глава Карапчевской территориальной общины Георгий Лютик рассказал подробнее о личности злоумышленника.

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От парня не ожидали такой жестокости

Сельский голова Карапчева рассказал, что сам не может понять, каким образом нечто подобное вообще могло случиться. По словам Лютика, никакой агрессивности парень, жестоко убивший павлина, раньше никогда не проявлял.

Тем подросткам, которые отдыхали с ним (во время инцидента – ред. 24 канал), 16 – 18 лет. Сам парень алкоголь иногда употреблял, а наркотики – нет , это факт. Такой агрессии я не видел от него и даже не думал, что подобное может произойти. И это не только я, но и директор школы нашей, с которой я разговаривал,

– подчеркнул глава общества, в котором произошел инцидент.

Георгий Лютик рассказал, что парень, убивший павлина, работает и зарабатывает на жизнь сам. Чиновник подтвердил, что злоумышленник – местный житель , а инцидент скорее всего произошел вблизи реки Сирет.

Мать парня шокирована его поступком

Говорил также с его (живодера – ред. 24 канал) мамой. Она в шоке. Говорит, что такого сына не воспитывала, и не знает, почему так получилось,

– добавил поселковый голова.

К слову, Лютик заметил, что не знает, как компания во главе с животноводом получила птицу. Он предположил, что павлина ребята могли украсть , или он подбежал к компании подростков сам. Поселковый председатель отметил оперативность действий полиции и отметил, что с 19 июня все эти подростки ходят в участок. Кроме того, по словам чиновника, с несовершеннолетними участниками группы работают психологи .

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Напомним, что об инциденте одной из первых сообщила общественная организация ANIMAL HELPERS . Активисты опубликовали ужасное видео жестокого павлинского убийства. В нем видно, как очень пьяный молодой парень во время отдыха с друзьями держит птицу за шею и изо всех сил бьет ее о землю.

При этом живодер едва стоял на ногах, но под смех и возгласы друзей продолжал издеваться над птицей. В конце видео злоумышленник, улыбаясь, выпустил из рук уже неподвижное тело павлина. Ужасает и то, что ни один из его друзей парня не остановил , более того – подростки подбадривали и поддерживали действия живодера.

Добавим, что убийцы павлина, по уголовному производству, теперь грозит до 8 лет лишения свободы .

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