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На его руках кровь миллионов людей: во Франции поймали организатора геноцида в Руанде

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Фелисьен Кабуга поймали во Франции - геноцид в Руанде
Фелисьен Кабуга / fr.wikipedia.org

Во Франции 16 мая арестовали Фелисьена Кабугу. Он является одним из главных подозреваемых по делу о геноциде в Руанде в 1990-х годах. Мужчина скрывался от следствия 26 лет. Кабуга был одним из самых разыскиваемых преступников на планете.

Французские силовики задержали 84-летнего Кабуга утром в пригороде Парижа. Он жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. Об этом сообщает Euronews.

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Кто такой Кабуга и в чем его обвиняют

  • Кабуга является одним из основных фигурантов дела о геноциде в Международном трибунале по Руанде. Его обвиняют в спонсорстве резни, подстрекательстве к геноциду и в преступлениях против человечности.
  • В частности, он использовал радиостанцию, которой владел, для разжигания этнической ненависти между представителями народностей хуту и ​​тутси. И распространял информацию для подстрекательства к совершению преступлений против тутси.
  • Кабуга также тестем бывшего министра Руанды Огюстена Нгирабатваре. Тот в 2012 году был приговорен к 35 годам лишения свободы.

Что известно о геноциде в Руанде

Геноцид в Руанде начался в апреле 1994 года. Тогда после атаки на самолет президента Руанды Жювеналь Хабиаримана и президента Бурунди СИПРИ Нтарьямира в стране произошел военный переворот. Новая власть, большинство в которой составляли представители племени хуту обвинили другое племя – тутси – в причастности к гибели президентов.

Жертвами атак на тутси в течение нескольких месяцев стали от 750 000 до одного миллиона человек. Всего их убивали примитивным оружием – мачете или мотыгами, которые поставлял Кабуга.


Шрамы от травм полученных во время убийства народа тутси/ Фото AP

В июне 1994 года Кабуга, как и сотни тысяч других представителей народа хуту, которые опасались расправ со стороны Руандийского патриотического фронта, бежал в Заир. После этого безуспешно пытался выехать в Швейцарию.

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Зверские убийства во время геноцида в Руанде / Фото AP

Обратите внимание! Сегодня Руанда входит в число инновационных экономик Африки, имеет чистые города, охраняет природу, там летают беспилотники и развивается IT-отрасль. Руанда – вторая в Африке страна по легкости ведения бизнеса. Ее экономика выросла на 8,6% в последние годы.

Руанда на карте Африки:

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Убийство Новости Франции Африка Новости политики
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