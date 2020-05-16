На його руках кров мільйона людей: у Франції спіймали організатора геноциду в Руанді

У Франції 16 травня заарештували Фелісьєна Кабуга. Він є одним з головних підозрюваних у справі про геноцид в Руанді в 1990-их роках. Чоловік переховувався від слідства 26 років. Кабуга був одним з найрозшукуваніших злочинців на планеті.

Французькі силовики затримали 84-річного Кабуга вранці в передмісті Парижа. Він жив в містечку Аньєр-сюр-Сен під чужим ім'ям. Про це повідомляє Euronews.

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Хто такий Кабуга і в чому його звинувачують

Кабуга є одним з основних фігурантів справи про геноцид в Міжнародному трибуналі по Руанді. Його звинувачують у спонсорстві різанини, підбурюванні до геноциду і в злочинах проти людяності.

Зокрема, він використовував радіостанцію, якою володів, для розпалювання етнічної ненависті між представниками народностей хуту і тутсі. І поширював інформацію для підбурювання до вчинення злочинів проти тутсі.

Кабуга також є тестем колишнього міністра Руанди Огюстена Нгірабатваре. Той у 2012 році був засуджений до 35 років позбавлення волі.

Що відомо про геноцид в Руанді

Геноцид в Руанді розпочався у квітні 1994 року. Тоді після атаки на літак президента Руанди Жювеналя Хабіарімана та президента Бурунді Сіпрі Нтарьяміра в країні стався військовий переворот. Нова влада, більшість в якій складали представники племені хуту, звинуватили інше плем'я – тутсі – в причетності до загибелі президентів.

Жертвами атак на тутсі протягом кількох місяців стали від 750 тисяч до одного мільйона людей. Загалом їх вбивали примітивною зброєю – мачете або мотиками, які постачав Кабуга.



Шрами від травм отриманих під час вбивства народу тутсі / Фото AP

У червні 1994 року Кабуга, як і сотні тисяч інших представників народу хуту, які побоювалися розправ з боку Руандійського патріотичного фронту, втік до Заїру. Після цього безуспішно намагався виїхати до Швейцарії.

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Звірячі вбивства під час геноциду в Руанді / Фото AP

Зверніть увагу! Сьогодні Руанда входить до числа інноваційних економік Африки, має чисті міста, охороняє природу, там літають дрони і розвивається IT-галузь. Руанда – друга в Африці країна за легкістю ведення бізнесу. Її економіка зросла на 8,6% протягом останніх років.

Руанда на карті Африки: