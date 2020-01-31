ЕС выделил 10 миллионов евро на исследование коронавируса
По меньшей мере 213 человек умерли от коронавируса. Европейская комиссия выделила 10 миллионов евро для исследования болезни.
Еврокоммссар Мария Габриэль рассказала, что благодаря финансированию исследований мы узнаем больше о болезни, сообщает "Европейская правда". Средства выделили по программе исследований и инноваций ЕС "Горизонт 2020".
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Финансирование пойдет на 2-4 исследовательских проекта.
Комиссия использует все имеющиеся у нее средства для того, чтобы обеспечить как можно более быстрое начало научно-исследовательской работы,
– заверила Габриэль.
Соглашения о предоставлении грантов подпишут максимально быстро. Все для того, чтобы гарантировать, что органы власти смогут немедленно применить результаты исследований.
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Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 184 человека.
- Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
- Наличие инфекции в Украине подозревали во Львове, Киеве и Ровно. Ни один случай не подтвердился.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.