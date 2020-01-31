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      ЕС выделил 10 миллионов евро на исследование коронавируса

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      Для исследования коронавируса выделили 10 миллионов евро / bloomberg.com

      По меньшей мере 213 человек умерли от коронавируса. Европейская комиссия выделила 10 миллионов евро для исследования болезни.

      Еврокоммссар Мария Габриэль рассказала, что благодаря финансированию исследований мы узнаем больше о болезни, сообщает "Европейская правда". Средства выделили по программе исследований и инноваций ЕС "Горизонт 2020".

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      Финансирование пойдет на 2-4 исследовательских проекта.

      Комиссия использует все имеющиеся у нее средства для того, чтобы обеспечить как можно более быстрое начало научно-исследовательской работы,
      – заверила Габриэль.

      Соглашения о предоставлении грантов подпишут максимально быстро. Все для того, чтобы гарантировать, что органы власти смогут немедленно применить результаты исследований.

      Тем временем: В Киев прилетел второй самолет с украинцами из Китая: как их проверяют

      Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

      • По состоянию на 31 января, от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 213 человек. Общее количество инфицированных – более 9692 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровели 184 человека.
      • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
      • Наличие инфекции в Украине подозревали во Львове, Киеве и Ровно. Ни один случай не подтвердился.
      • От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
      • Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсона или диабет.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Евросоюз Здоровье Коронавирус 2020 исследования Медицина Деньги
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