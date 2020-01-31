ЄС виділив 10 мільйонів євро на дослідження коронавірусу

Щонайменше 213 людей померли від коронавірусу. Європейська комісія виділила 10 мільйонів євро для дослідження хвороби.

Єврокомісарка Марія Габріель розповіла, що завдяки фінансуванню досліджень ми дізнаємось більше про хворобу, повідомляє "Європейська правда". Кошти виділили з програми досліджень та інновацій ЄС "Горизонт 2020".

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Фінансування піде на 2-4 дослідницькі проєкти

Комісія використовує всі наявні у неї засоби для того, щоб забезпечити якомога швидший початок науково-дослідної роботи,

– запевнила Габріель.

Угоди про надання грантів підпишуть максимально швидко. Все для того, аби гарантувати, що органи влади зможуть негайно застосувати результати досліджень.

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Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 184 людини.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали у Львові, Києві та Рівному. Жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.



Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу