Пока в медиапространстве 3 августа следили за захватом банка в Киеве, на Прикарпатье развернулась операция по обезвреживанию организатора плантаций с коноплей. Мужчина угрожал полицейским обрезом и говорил, что взорвет все гранатой.

Полиция отрабатывала информацию о том, что житель одного из сел организовал мини-плантацию по выращиванию конопли и пришла к его дому. О происшествии на своей фейсбук-странице рассказал Антон Геращенко.

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Мужчина агрессивно отреагировал на появление полицейских. Не успели правоохранители зайти во двор, как он начал оказывать сопротивление, стреляя из ружья и угрожал взорвать гранату.

Он громко кричал, что принимал участие в АТО, воевал и "что он не сдастся, потому что у него есть граната".

Мужчина с обрезом бросился на полицейских – смотрите видео

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В конце концов после переговоров, мужчина сдался и отдал свой арсенал полиции. А на территории его подворья действительно располагались хорошо оснащенные плантации с коноплей.

Как сообщают в пресс-службе полиции Прикарпатья, теплицы были оборудованы системами подогрева, освещения, вентиляции, датчиками температуры и влажности, а также централизованной сетью видеонаблюдения.

5 теплиц с коноплей были ретально оборудовании

По периметру территории, где располагались конопляные теплицы, полицейские обнаружили устройство, похожее на взрывчатку с так называемой "растяжкой". Взрывотехники детонировали его.

По периметру мужчина развесил "растяжку"

Как и в Киеве, в ходе задержания агрессора, никто не пострадал. 48-летнего нападающего задержали, теперь кроме подозрения в организации незаконного выращивания и распространения наркотиков, ему грозит и ответственность за нападение на полицейских.

Кроме этого, в его действиях усматривают также признаки незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В Киеве 3 августа 32-летний уроженец Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение "Универсал банка" в ТЦ "Леонардо". Все, что о нем известно, фото и видео можно посмотреть по этой ссылке.