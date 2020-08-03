Поки в медіапросторі 3 серпня слідкували за захопленням банку у Києві, на Прикарпатті розгорнулася операція зі знешкодження організатора плантацій із коноплями. Чоловік погрожував поліцейським обрізом і казав, що підірве усе гранатою.

Поліція відпрацьовувала інформацію про те, що житель одного з сіл організував мініплантацію з вирощування конопель і прийшла до його будинку. Про подію на своїй фейсбук-сторінці розповів Антон Геращенко.

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Чоловік агресивно відреагував на появу поліцейських. Не встигли правоохоронці зайти на подвір’я, як він почав чинити опір, стріляючи з рушниці, та погрожував підірвати гранату.

Він голосно кричав, що брав участь в АТО, воював і "що він не здасться, бо має гранату".

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Зрештою після переговорів, чоловік здався і віддав свій арсенал поліції. А на території його обійстя справді розташовувалися добре оснащені плантації із коноплями.

Як повідомляють у пресслужбі поліції Прикарпаття, теплиці були обладнані системами підігріву, освітлення, вентиляції, датчиками температури та вологості, а також централізованою мережею відеоспостереження.



5 теплиць із коноплями були ретально обладнанні

По периметру території, де розташовувалися конопляні теплиці, поліцейські виявили пристрій, схожий на вибухівку з так званою "розтяжкою". Вибухотехніки детонували його.



По периметру чоловік розвісив "розтяжку"

Як і в Києві, в ході затримання агресора, ніхто не постраждав. 48-річного нападника затримали, тепер окрім підозри в організації незаконного вирощування і розповсюдження наркотиків, йому загрожує і відповідальність за напад на поліцейських.

Окрім цього, у його діях вбачають також ознаки незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

У Києві 3 серпня 32-річний уродженець Узбекистану Сухроб Карімов захопив приміщення "Універсал банку" у ТЦ "Леонардо". Усе, що про нього відомо, фото і відео можна подивитися за цим посиланням.