Что сдерживает европейцев от инвестиций в Украину

Дополнительно обсуждается механизм передачи Украине 200 миллиардов долларов замороженных активов России.

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Обсуждается также Трастовый фонд ЕС – Украина, который попытается получить начальные 20 миллиардов евро в виде вкладов от стран ЕС и бюджета ЕС в форме грантов, кредитов и гарантий. В документах отмечается, что гарантии должны дать мультипликативный эффект и привести к инфраструктурным проектам общей стоимостью около 100 миллиардов евро. Это составляет около половины неотложных потребностей Украины.

Уже прошла новость, что австралийский миллиардер Форрест инвестирует 500 миллионов долларов в Фонд развития Украины, создаваемый по консалтингу Black Rock FMI.

Звучит все хорошо, но многие европейские лидеры (и не только) выразили осторожность из-за нескольких факторов, сдерживающих их желание вкладывать деньги в Украину.

Одной из главных проблем есть недостаток доверия украинскому госаппарату и ощущение отсутствия гарантий от военных рисков. Также инвесторы сомневаются в эффективности украинского правосудия, что создает дополнительные риски для бизнеса.

Еще одним фактором, препятствующим инвестициям, является непонимание ими инструментов для вложения средств в Украину. За последнюю неделю у меня было три разговора с европейцами, которых интересовали надежные механизмы.

Европейский Союз, как правило, не профессиональный инвестор. Он склонен отдавать предпочтение портфельным инвестициям, вкладывая до 25% общего объема проекта, без влияния на управление бизнесом.

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Ключ к решению – проектное банковское финансирование

В свою очередь, украинскому бизнесу сложно найти оставшиеся 75% с учетом отсутствия развитого фондового рынка и высокой стоимости банковского финансирования, которая может достигать до 30% годовых. Исходя из анонсов, европейцы готовы предоставлять и гранты и кредиты. Однако о механизмах опять-таки пока нет ни слова.

Кому и на каких условиях гранты? Кто принимает решение? Кому кредиты? Правительству или бизнесу, нуждающемуся в восстановлении? Неясно.

Однако, по моему мнению, есть перспективный инструмент, который может решить часть многих проблем и рисков. Это – проектное банковское финансирование. Оно может покрыть до 80% общего объема инвестиций в проекты, сохраняя при этом управляемость бизнеса со стороны акционеров-инициаторов проекта. Да, это инструмент именно для бизнеса, а не для государственной казны.

Если просто – для такого кредитования не требуются внешние залоги. Банк выступает соинвестором до момента запуска производства с последующей трансформацией своей роли в классического кредитора. Проектное банковское финансирование может быть понятным, выгодным инструментом для европейских инвесторов, поскольку оно позволяет участвовать в конкретном проекте и снижает риски, связанные с основным бизнесом заемщика.

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Механизм финансирования также понятен и прост:

Западные фонды финансируют через покупку бондов один из госбанков, имеющих профильный опыт и команды ("Укргазбанк" или "Укрэксимбанк"). Доходность по ним может быть до 7% – 10% годовых.

Банки привязанный ресурс используют для проектного финансирования новых проектов по ставке не выше 10% – 12% годовых и сроком до 10 лет.

В проектах банки дают до 80% от необходимого капитала, 20% идет от инициатора проекта.

Управление проектом сохраняется за инициатором, банк же использует механизмы супервайзинга и контроля финансов, что позволяет контролировать риски.

После запуска проекта по договоренности банк становится просто кредитором, где построенный актив по новой стоимости становится залогом.

Не нужно изобретать велосипед. В Польше до 80% кредитов бизнеса предоставляется в формате проектного финансирования. В Украине же менее 1% (это довоенная статистика).

Итак. Успех Украины в наших руках и такой формат – здоровый компромисс между интересами Запада и потребностью украинской экономики.