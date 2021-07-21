Однако у нардепов не получилось сорвать проведение судебной реформы. Об этом в интервью программе "Первые лица" на 24 канале рассказал член парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский.

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Вероятная коалиция между "Батькивщиной" и ОПЗЖ

Он подчеркнул, что депутаты от этих политсил очень системно работают против реформаторских идей и инициатив "Слуги народа" и президента Владимира Зеленского. В этом прослеживается олигархическое влияние.

Я думаю, что не могут быть такие совпадения, когда очевидно пророссийская сила, которой является ОПЗЖ, синхронно действует с такой якобы патриотической украинской силой, которой себя презентует "Батькивщина",

– заметил политик.

По его словам, представители этих партий работают с целью максимально оттянуть переформирование Высшей квалификационной комиссии. Олигархам выгодно, чтобы судьи брали деньги, принимали решения в их пользу.

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Одиночные ходатайства в КСУ

Кроме того, как пояснил Вениславский, партии подали одинаковые ходатайства в Конституционный Суд и блокируют земельное законодательство, которое станет мощным экономическим стимулом для развития экономики Украины.

Блокируют судебное реформирование, которое, очевидно, также должно привести к положительным результатам,

– подчеркнул представитель президента в КСУ.

В то же время парламент все-таки принял оба законопроекты, которые депутаты "Батькивщины" и ОПЗЖ блокировали минимум неделю для подписания. Они пытались зарегистрировать постановление об отмене результатов голосования.

Смотрите полное интервью с Федором Вениславским на 24 канале: