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Фермер совершил ужасное самоубийство на Херсонщине

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Фермер совершил ужасное самоубийство на Херсонщине
Фермер совершил ужасное самоубийство на Херсонщине / belprauda.org

В селе Максим Горький Херсонской области 63-летний фермер застрелился в собственном дворе.

Об этом сообщает местное издание "Oлешки.сity".

По словам жены погибшего, она услышала выстрел и выбежала на улицу, где увидела мужчину, который истекал кровью. Возле него лежало охотничье ружье.

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Фермер попал себе из ружья в сердце. Предсмертной записки он не оставил. Родные самоубийцы рассказали, что в последнее время он был в депрессии из-за больших долгов – более миллиона гривен.

Мужчина занимал деньги на развитие фермерского хозяйства, которое не оказалось успешным.

Как сообщил начальник Каланчацкого отделения Нацполиции Александр Лось, ружье у фермера было зарегистрированным, и владел он им на законных основаниях.

Следствие ожидает результатов экспертизы, по которым сделают окончательные выводы относительно причины смерти фермера.

Теги: Жертвы Криминальные новости Полиция Самоубийство Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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