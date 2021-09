Спеціально для Вас ми зібрали найцікавіші книжкові новинки від BookChef, вихід яких заплановано спеціально до міжнародного книжкового фестивалю.

Довгоочікувана книга Стефана Шварцмана — генерального директора, голови та співзасновника інвестиційної компанії Blackstone. Він — мільярдер, філантроп та діяч, думкою якого цікавляться очільники держав. Проте за цими досягненнями стоїть людина, котра все життя навчалась і розмірковувала про те, чого вартує досконалість.

Це історія автора, яка покаже, як домогтися процвітання, будувати та розвивати бізнес. Його уроки досягнення досконалості ефективні для кожного: студента, підприємця, мецената, керівника чи просто людини, яка шукає шлях для ефективного втілення свого потенціалу.

Книга кінозірки й оскароносного актора Метью Макконагі очолила книжкові топи ще до свого виходу у світ. У ній він пропонує читачам ознайомитися з уроками, які дало йому життя, й переконатися, що справа — не в перемозі чи успіху, а в тому, як ви сприймаєте ці уроки.

В основу книги лягли щоденникові записи Макконагі, які він вів протягом понад 30 років. Актор занотовував успіхи й невдачі, а ще — випадки, які змушували дивуватися й сміятися. Його книга про те, як насолоджуватися життям й усім, що воно пропонує. Як замість стресу отримувати задоволення. Як більше веселитися й менше страждати. Як любити людей і бути справедливим. Як знаходити сенс в усьому й більше бути собою.

Його книга — своєрідний посібник, що допоможе ловити на дорозі життя якомога більше зелених вогнів світлофорів, а жовті й навіть червоні сприймати як сигнали про те, що незабаром загориться зелене світло.

Книга американської письменниці Ґленнон Дойл, яка вже видана на 10 мовах і розійшлася 2 млн примірників у всьому світі, вже понад рік утримує місце в перших десятках Топ-100 книг Amazon. Її назвали найкращою такі світові видання, як New York Times, The Washington Post, Cosmopolitan, Marie Claire, Bloomberg, а популярна американська актриса Різ Візерспун включила її до свого списку must read.

У своїй книзі Гленнон Дойл розмірковує на своєму прикладі про життя і роль жінки в сучасному світі. Це історія про те, як можна стати щасливішим і досягти внутрішньої гармонії, якщо відмовитися від стандартів, які нав'язує суспільство.

Після довгих років в шлюбі Гленнон усвідомила, що живе не своїм життям і що стереотипи, які нав’язує суспільство, не дозволяють їй бути тією, ким вона є насправді. Для Гленнон переломним моментом стала зустріч з її майбутньою дружиною Еббі.

На власному досвіді автор доводить: зараз саме час усвідомити, що жінки вільні виглядати, як завгодно, і бути ким завгодно. Що відчути радість і щастя може кожна жінка, варто тільки перестати відповідати очікуванням інших і прислухатися до внутрішнього голосу.

Видання потрапило до топ-5 книг, рекомендованих професорами Гарвардського, Єльського і Колумбійського університетів для повернення внутрішнього спокою.

Перший том епічної, чудово ілюстрованої графічної адаптації світового бестселера Ювала Ноя Харарі "Людина розумна: коротка історія людства", 16 мільйонів копій якого розійшлися 60 країнами світу. Ця графічна серія — радикальний і неймовірно захопливий переказ історії людства.

Щедро присмачена дотепами, гумором і яскравими персонажами, вона захопить навіть тих, хто зазвичай не цікавиться наукою та історією. У світі, по вінця наповненому інформаційною плутаниною, ясність — це сила.

Як можна осягнути картину цілком, не плутаючись у нескінченній низці дрібних деталей? Лише в один спосіб — відступити назад, щоб побачити справді величне полотно: історію людського виду. Sapiens у коміксах — це оповідь про нічим не прикметну мавпу, яка стала правителем планети Земля, здатним розщеплювати атоми, літати на місяць і маніпулювати генетичним кодом життя.

Із Ювалом Ноєм Харарі в якості гіда й у компанії таких персонажів, як доісторичний Білл, доктор Фентезі й детектив Лопес, ви прогуляєтеся дикою частиною історії.

Графічний формат пропонує читачеві нове інтелектуальне й художнє дослідження минулого: еволюція людини відтворена у вигляді галасливого телевізійного реаліті-шоу; перша сутичка між сапієнс і неандертальцями досліджується з використанням видатних творів сучасного мистецтва; винищення мамонтів і шаблезубих тигрів переказане як "кінодетектив".

Якщо вам цікаво дізнатися, чому нас так ваблять мрії давно померлих людей, — ця книжка ідеально вам підійде.

Стівен Протеро — викладач релігієзнавства Бостонського університету, його праці вже з’являлися на обкладинці Time, в шоу Опри Вінфрі та Джона Стюарта, на Національному суспільному радіо та інших знаних ЗМІ.

У цій книзі автор стверджує, що наполегливі спроби представити усі релігії як різні шляхи до одного Бога не враховують проблему, яку кожна традиція прагне вирішити. Адже ті, хто стверджує, буцімто релігії світу єдині, не заперечують факту розбіжностей у деталях, або, наприклад, різницю між буддистами, які не вірять у бога, юдеями, які вірять у єдиного Бога, та індуїстами, які вірять у багатьох богів.

Ви дізнаєтеся про те, як виникли релігії, які підкорили мільйони людей; що великі конфесії обіцяють людині і що вимагають натомість; які проблеми людини дійсно вирішує та чи інша віра; що відбувається у сучасній глобальній релігійній сфері; як релігія може перетворитися на одну з найбільших сил зла в історії. Ця книжка стане незамінним путівником у питаннях, які людство ставило перед собою протягом тисячоліть, і у тому розмаїтті шляхів, якими ми сьогодні просуваємось до їх вирішення.

Карти Таро – одне з найдивовижніших явищ людської культури. Протягом століть маги, містики і провісники використовували Таро як ілюстрований підручник езотеричної мудрості. У цих картах є магія, саме тому вони настільки привабливі. У них схована таємниця, пізнання якої дарує велику силу – розуміння людської душі.

Розкрити укладені в Таро смисли вам допоможе книга досвідчених тарологів і викладачів з багаторічним стажем – Ніни Фролової і Костянтина Лаво, присвячена в першу чергу використанню карт в практиці передбачення.

Детальний і систематизований виклад матеріалу, велика кількість прикладів з практики авторів, а також численні практичні завдання роблять цю книгу універсальним керівництвом як для тарологів-початківців, так і для досвідчених практиків, які вдосконалюють свою майстерність.

Друга половина XIX століття. Часи зародження сучасної медицини. На заваді дослідженням стають гласні й негласні перепони, породжені забобонами, як-от законодавчі обмеження щодо роботи з людськими трупами. Проте лікарі все ж таки удосконалюють хірургію та анестезію, гігієну в медицині та знання про причини хвороб.

У цих умовах і зростає юний геній медицини Спенсер Блек. Він рано втратив батьків, однак здобув освіту в Академії медицини, а згодом своїми успіхами підняв її престиж до неймовірних висот. Блек зосереджується на незвичайній темі — вроджених патологіях людського організму. Розділити зрослі пальці? Видалити зайву руку? Для Спенсера Блека немає нічого неможливого! Згодом наполеглива праця приносить йому визнання і гроші.

У цей період він зустрічає однодумницю й кохану людину. Однак щасливе сімейне життя лікаря триває недовго. А все через його хворобливу одержимість роботою. Однією із найсуперечливіших його гіпотез є: а що, як стародавні міфи правдиві? Що, як істоти, які наразі існують лише у світових легендах, жили насправді й були нашими предками? Що, як пам’ять про їхню будову досі проявляється в тілах окремих людей? Неприйняття з боку наукової спільноти не спиняє Блека, і він вирішує повідомити свої ідеї широкому загалу через мистецтво.

Видовищні шоу, майстерно виготовлені опудала, дивовижні операції просто на сцені — усе, щоб показати, якою могла бути стародавня фауна... А наостанок — загадковий "Кодекс вимерлих тварин". За своє життя Спенсер Блек устиг написати чимало праць про свої дослідження, які не залишали наукову спільноту байдужою. Проте його вершинним твором можна назвати саме "Кодекс" — роботу, яка тривалий час залишалася недоступною читачеві.

Тепер же з нею можна ознайомитися на сторінках цього видання — оцінити детальні замальовки тварин, прочитати, як доктор Блек полював на рештки легендарних істот по всьому світу. Чи справді автор "Кодексу" побачив і пережив усе, що описав на його сторінках? Вирішувати вам.

Нарешті це сталося! Тепер знайти свого судженого дуже просто. Усе, що вам потрібно, — один простий мазок із рота. За допомогою швидкого ДНК-тесту застосунок знайде вашого ідеального партнера — саме того, з ким вам судилося бути разом. Помилка неможлива.

Через десять років після того, як вчені виявили, що кожна людина має один спільний ген з іншою людиною, мільйони скористалися тестуванням, відчайдушно прагнучи знайти своє справжнє кохання. І тепер наступні п'ятеро людей чекають на зустріч зі своєї половинкою.

Від обласканого увагою та державними нагородами поета — до утікача у вільний світ: захоплива історія життя придворного поета Кім Чен Іра. Здобувши звання лауреата державних премій, Чан Чжін Сон міг розраховувати на безбідне життя члена привілейованого класу Північної Кореї.

Завдяки продовольчому забезпеченню через спецрозподільник (навіть коли населення потерпало від голоду), пропуску на вільне пересування країною, доступу до суворо цензурованої інформації та персональним аудієнціям у самого Кім Чен Іра, його життя в Пхеньяні здавалося легким та безтурботним. Але це заможне існування опиняється під загрозою. Коли друг Чан Чжін Сона губить примірник забороненого іноземного журналу, виданого поетові для службового користування, герою не лишається іншого вибору, як зважитися на втечу заради порятунку власного життя.

Ніколи раніше з вуст високопоставленого представника північнокорейської еліти не лунала викривальна правда про устрій та пропагандистську машину цієї тоталітарної держави. Дивовижні викриття та неймовірні подробиці на сторінках "Улюбленого керівника" дають читачеві справжнє уявлення про жахіття повсякденного життя у Північній Кореї.

Темрява — прихисток для сил зла. У мережу викладено відеозапис, в якому заживо похована дівчина відчайдушно намагається вибратися з могили. Ця справа може виявитися найстрашнішим досвідом для Зої Бентлі — психолога-криміналіста з ФБР.

Моторошна назва ролику "Експеримент номер один" натякає, що це лише початок. Зої та її напарник, спеціальний агент Татум Ґрей, намагаються чимшвидше викрити збоченого автора відео, але незабаром у мережі з’являється наступний ролик, а іншу дівчину знаходять мертвою.

Тим часом інший убивця, Род Ґловер, не полишає Зої у спокої. Він тероризує її з дитинства, а тепер заступає межу: фотографується з сестрою Зої, яка не відчула загрози у діях незнайомця. І що реальнішими стають погрози Ґловера, то більше Зої розривається між сім’єю та професійним обов’язком.

Довгоочікуваний фінал трилогії "Пам'ять про минуле Землі" не залишить байдужим нікого. У масштабному, заворожливому полотні заключної частини читач знайде відповіді на споконвічні питання, які турбують кожного з нас: хто ми? звідки? куди прямуємо? Усе на світі скінченне: квантовомеханічні системи мають період напіврозпаду, людське життя не вічне, зорі невпинно еволюціонують, допоки не перетворюються на щось інше. І навіть, здавалося б, споконвічний Усесвіт не уникне обіймів Смерті.

Людство, отримавши перемогу в першій сутичці з Трисолярисом, ствердилося у власній значущості й зважилося зазирнути в глибини космосу. Чи виявиться воно готовим до отриманих знань? Чи стане йому сил, мужності й завзяття не відвести погляду від чаруючої картини таємниць Буття? Фіналіст премії "Г'юґо" за найкращий роман і переможець премії "Локус" за найкращий науково-фантастичний роман.

Автор книги — відомий український педагог і Заслужений учитель України, одесит Павло Андрійович Віктор. На його YouTube-канал, присвячений фізиці, підписані вже понад 700 000 осіб. Розміщені на каналі відеоуроки дають змогу сотням тисяч школярів, студентів і просто тим, хто бажає осягнути цю дивовижну науку, самостійно вивчити повний курс фізики.

"Молекулярна будова речовини і теплові явища" — друга книга серії, створена за мотивами цих відеоуроків, і є продовженням курсу, спрямованого на поглиблене вивчення предмету. У цьому томі зібрані та викладені доступною мовою такі розділи фізики, як термодинаміка, молекулярно-кінетична теорія, розглянуті властивості парів, рідин і твердих тіл.

Ви дізнаєтеся, що таке дифузія, теплопровідність, кристалізація, плавлення, випаровування, конденсація, критична температура, що відбувається у теплових двигунах і рідкокристалічних моніторах, а також багато іншого. І це допоможе вам глибше розуміти процеси, що відбуваються у навколишньому світі.

Як і в попередній книзі, автор постарався зберегти баланс між простотою і наочністю опису фізичних явищ на якісному рівні та строгим кількісним описом, що спирається на математичний апарат середньої школи. Перше дуже важливе для тих, хто тільки почав вивчати фізику, а друге – для тих, хто готується до випускних іспитів або, можливо, уже сидить на студентській лаві технічного вишу. Незабаром очікується вихід з друку третьої книги з серії "Основи електродинаміки". Загалом серія складатиметься з п’яти посібників.

Улюблена кількома поколіннями читачів казка про веселого й бунтівного хлопчика-цибульку, який понад усе прагнув справедливості. А почалося все з того, що одному бундючному червоному Помідору закортіло смикнути Чиполіно за зеленого чуба…

Перед вами новий український переклад книги "Пригоди Чиполіно", який уперше виконано безпосередньо з італійського оригіналу та позбавлено застарілих ідеологічних виправлень.

Це видання створено до 100-річчя автора — славетного казкаря Джанні Родарі — та проілюстровано малюнками Леоніда Володимирського — видатного графіка й художника дитячих книг.

У цієї маленької книги є велика мрія — вона жадає стати найзлішою та найстрашнішою у світі! Прагне розповідати жахливі історії, від яких завмирає серце і холоне кров у жилах. Заманювати у пастки любителів пригод та хоче випробувати відчайдухів на мужність. Але все це неможливо без тебе!

Ти готовий розв'язати усі задачі, пройти хитромудрі квести, розгадати загадки? Ладен виплутатися з пасток і лабіринтів? Любиш найстрашніші жахастики? Тоді... ну ж бо!

Розгорни цю книжку й поринь у неймовірні пригоди, сюрпризи і таємниці! Буде весело і... трохи лячно! "Маленька зла книжка" – це перша книга із серії.

Ґерда, маленьке китеня, має щасливе дитинство. Проте трапляється щось несподіване, і Ґерда залишається одна без своєї сім’ї. Відчуваючи сум і самотність, вона мандрує океанами та знайомиться з новими друзями: косатками, пінгвінами, чайками, навіть із восьминогом!

Кожен із нових друзів навчає її чогось цікавого. Ґерда не лише дізнається, як живуть інші мешканці морів та океанів, а й відкриває для себе захопливий світ тих місць, де вона пропливає. Та чи віднайде маленька Ґерда те, що шукає?

Продовження історії про маленьке китеня читай у другій книзі, яка завершує серію, "Ґерда. Книга 2: Розповідь про мужність на морі".