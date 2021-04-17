В парламенте Франции 15 апреля одобрили закон, определяющий половые отношения с ребенком в возрасте до 15 лет как изнасилование. За это грозит до 20 лет заключения.

Такую инициативу единогласно поддержала Нижняя палата парламента Франции, Национальная Ассамблея. Этот проект создали в Сенате Франции.

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Как характеризуют закон во Франции

Министр юстиции Франции Эрик Дюпонд-Моретти убежден, что это историческое решение для детей и в целом общества.

Дело в том, что во Франции возраст согласия на половые отношения составляет 15 лет. Поэтому и решили ввести уголовную ответственность за секс с детьми, которые еще не достигли этого возраста. Также, по новому закону, во Франции изнасилованием будут считать инцестуальный секс с несовершеннолетней до 18 лет.

Что было раньше

Раньше, чтобы добиться осуждения за изнасилование, прокуроры должны были доказывать, что половой контакт был по принуждению.

Что вызвало беспокойство

Некоторые парламентарии были обеспокоены, что добровольные отношения между подростками, у которых есть небольшая разница в возрасте, также могут классифицировать как изнасилование. Чтобы этого избежать, оставили так называемый закон "Ромео и Джульетты". Согласно ему, подростки, имеющие добровольные половые отношения и разницу в возрасте не больше 5 лет, не будут попадать под уголовную ответственность.

Однако в делах, касающихся насилия, поправки не будут действовать.

Обратите внимание! В 2018 году во Франции приняли закон об ответственности за сексуальные домогательства на улицах. За "свист" в сторону женщин и за сексуальное преследование мужчин будут штрафовать до 750 евро.