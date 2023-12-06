Фуминори Цучико очень хотел поздравить детей с Днем святого Николая и снова осуществил свою мечту. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что впервые волонтер стал святым Николаем в подземке, где жили сотни детей.

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Фуминори Цучико поздравил харьковских детей

Фуминори Цучико приехал в Украину во время тяжелых обстрелов в 2022 году. Он продал свое имущество, чтобы помочь украинцам. Мужчина открыл в Харькове бесплатное FuMi Caffe и удерживает его с помощью донатов.

В волонтерско-образовательном "Гончаренко центре" волонтер поздравил детей. Мероприятие организовали таким образом, чтобы японец не знал, что станет Николаем.

Я рад быть с детьми. Дети – это украинская надежда и будущее,

– отметил Фуминори Цучико.

Директор волонтерско-образовательного "Гончаренко центра" Светлана Исаева рассказала, что одна из преподавательниц центра услышала о желании Фуминори Цучико поздравить детей в образе святого Николая. Его пригласили, однако держали в секрете, что он будет Николаем, потому что, по ее словам, мечты должны сбываться неожиданно.

Заметим, что за неутомимый волонтерский труд Владимир Зеленский наградил Фуминори Цучико отличием "Национальная легенда Украины".

Легендарный волонтер из Японии поздравил харьковских детей / Фото: Анна Черненко

Фуминори Цучико открыл FuMi Caffe