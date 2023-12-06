Фумінорі Цучіко дуже хотів привітати дітей з Днем святого Миколая та знову здійснив свою мрію. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що вперше волонтер став святим Миколаєм у підземці, де жили сотні дітей.
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Фумінорі Цучіко привітав харківських дітей
Фумінорі Цучіко приїхав до України під час найважчих обстрілів у 2022 році. Він продав своє майно, щоб допомагати українцям. Чоловік відкрив у Харкові безплатне FuMi Caffe та утримує його за допомогою донатів.
У волонтерсько-освітньому "Гончаренко центрі" волонтер привітав дітей. Захід організували у такий спосіб, щоб японець не знав, що стане Миколаєм.
Я радий бути з дітьми. Діти – це українська надія і майбутнє,
– зазначив Фумінорі Цучіко.
Директорка волонтерсько-освітнього "Гончаренко центру" Світлана Ісаєва розповіла, що одна з викладачок центру почула про бажання Фумінорі Цучіко привітати дітей в образі святого Миколая. Його запросили, однак тримали у секреті, що він буде Миколаєм, бо, за її словами, мрії повинні здійснюватись неочікувано.
Зауважимо, що за невтомну волонтерську працю Володимир Зеленський нагородив Фумінорі Цучіко відзнакою "Національна легенда України".
Легендарний волонтер з Японії привітав харківських дітей / Фото: Анна Черненко
Фумінорі Цучіко відкрив FuMi Caffe
- Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 75-річний японець Фумінорі Цучіко приїхав до Харкова, аби допомогти українцям в таких нелегкий час. Він фактично прожив з харків'янами в метрополітені багато місяців під час активних обстрілів.
- Згодом він створив безоплатне кафе під назвою "FuMi Caffe" для харків'ян. З 11 до 15 години там роздають безплатні гарячі обіди. До кафе може завітати кожен. Воно працює без вихідних, там працює команда однодумців, більшість з яких теж проживала у метро під вибухами. Пізніше до Фумінорі долучився ще один волонтер з Японії.
- Багато українських волонтерів приходять у FuMi Caffe, щоб допомогти. Вони приносять продукти, подаруночки чи іграшки для дітей, зокрема, з вдячності до роботи Фумінорі. Крім того, до створення та забезпечення функціонування кафе доєдналась велика міжнародна спільнота волонтерів.