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      Где самый дешевый мобильный интернет в мире: Украина в топ-4

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      Где самый дешевый мобильный интернет в мире: Украина в топ-4
      Где самый дешевый мобильный интернет в мире: Украина в топ-4 / Фото из открытых источников

      Украина попала в перечень стран с самым дешевым мобильным интернетом. Наша страна заняла четвертое место после Индии, Кыргызстана и Казахстана.

      В Worldwide mobile data pricing оценили стоимость услуг передачи данных в 230 странах.

      Читайте также: Украинский интернет-трафик проходит через российскую компанию, – СМИ

      Первое место среди стран с самым дешевым мобильным интернетом занимает Индия. Средняя цена одного гигабайта мобильных данных здесь стоит 0,26 доллара.

      Среди стран СНГ Кыргызстан занимает второе место в рейтинге. Средний показатель в этой стране – 0,27 доллара. Третье место занял Казахстан с стоимостью 0,49 доллара за гигабайт интернета.

      На четвертом местеУкраина. Стоимость мобильного интернета в нашей стране составляет 0,51 доллара за гигабайт.

      Наиболее дорогие мобильные данные в Зимбабве (средняя стоимость мобильного интернета 75 долларов за гигабайт) и Греции (около 33 долларов). Кроме того, дорого пользоваться мобильным интернетом в Швейцарии, Туркменистане, Гренландии, Португалии и Норвегии.

      інтернет найдешевший україна топ-4
      Перечень стран с самым дешевым мобильным интернетом
       

      blog_ava
      Годовщина смерти Сталина: какой след оставил советский тиран
      5 марта
      946
      Теги: Новости Украины Деньги Новости Казахстана Киргизстан Индия Статистика Интернет
      Источник: 24 Канал
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