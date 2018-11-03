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      Главные новости 3 ноября: встреча Порошенко с Варфоломеем и Эрдоганом, авиакатастрофа в Египте

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      Главные новости 3 ноября
      Главные новости 3 ноября / Коллаж 24 канала

      Президент Петр Порошенко подписал со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинополем. Также Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Египте разбился российский истребитель Миг-29М. Такими были главные новости субботы, 3 ноября, в Украине и мире.

      Соглашение между Порошенко и Варфоломеем

      В Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом в создании независимой православной Церкви в Украине.

      Соглашение, которое мы подписали сегодня, завершает процесс, чтобы предоставление Томоса состоялось по всем канонам православной церкви... Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятелю,
      – сказал Порошенко.

      Это соглашение детализирует процесс предоставления Томоса. В нем указано, что в Киеве будет зарегистрирована миссия Вселенского Патриархата, которая фактически будет посольством, представительством Вселенской Патриархии и способствовать связям независимой Украинской церкви со вселенским православием.

      "Это и есть Ставропигия (Представительство), открытие которой предусмотрено тем же решением Синода Вселенского Патриархата, которым подтверждено предоставление автокефалии Православной церкви в Украине и сняты запреты с Филарета, Макария и их последователей", – говорится в документе.

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      На такое решение сразу же успели отреагировать в России.

      "Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создания Украинской церкви. Пока здесь нечего комментировать", – подчеркнул глава российского синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

      Он также иронично добавил, что "все эти конкордаты украинской власти с Константинополем ничего не меняют для миллионов верующих на Украине".

      Что такое Томос?Уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Также, на встрече с Порошенко Варфоломей поблагодарил за передачу Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриархату.

      Спасибо за прекрасный храм Святого Андрея (Андреевская церковь – 24 Канал), который вы нам передали в Киеве, чтобы было постоянное представительство матери-церкви в столице Украины, – заявил он.

      Вселенский патриарх выразил надежду, что в ближайшее время придет в Украину.

      Встреча Порошенко с Эрдоганом

      Кроме встречи с Варфоломеем, 3 ноября Президент Украины Петр Порошенко встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили вопрос незаконной аннексии Крыма, агрессии РФ на Донбассе и в Азовском море и содержание украинских политзаключенных в России.

      Порошенко подчеркнул, что Украина в лице Эрдогана имеет надежного, доброго друга и партнера.

      Важными являются заверения Турции, что она не останется в стороне "ползучей агрессии" России в Азовском море, и проблемы нарушения прав человека в Крыму. Мы подтвердили готовность работать вместе над решением этих вопросов, в том числе в рамках международных организаций, в частности ООН, – добавил глава государства.

      Порошенко даже предложил Турции поддержать решение о размещении миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН и принять участие в составе будущей миротворческой миссии на территории Донбасса, где продолжается российско-украинская война.

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      В свою очередь, Эрдоган подчеркнул, что Турция никогда не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма и продолжит беспокоиться о правах и интересах крымских татар.

      "Мы никогда не признавали и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. ... И мы будем продолжать охранять права и интересы крымских татар – и тех, кто остался на территории Крыма, так и тех, кто был вынужден переехать из того региона", – подчеркнул лидер Турции.

      Также, он заверил, что позиция Турции заключается в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности и политического единства Украины.

      Авиакатастрофа истребителя в Египте

      Российский истребитель Миг-29М потерпел крушение в Египте во время выполнения тренировочного полета. Он принадлежал местным военно-воздушным силам и был поставлен Россией в 2018 году в рамках контракта.

      Мы имеем оперативную информацию об аварии Миг-29М ВВС Египта. В ближайшее время наши технические специалисты отправятся в Египет для помощи в расследовании происшествия,
      – отметили в Объединенной авиастроительной корпорации.

      Египетском пилоту удалось катапультировался, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

      Причиной аварии стали неполадки в системе управления самолета.

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      Россия построила забор на границе с оккупированным Донбассом

      Российская Федерация установила забор с колючей проволокой, чтобы отгородиться от так называемой "ЛНР". Соответствующее фото, сделанное на территории оккупированной Луганщины, появилось в сети.

      "Доказательства того, как ЛНР присоединяется к РФ. Новый забор в районе Пищановки (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки", – подписаны снимки.

      Пользователи соцсетей высмеяли появление забора на границе РФ и Луганской области, отметив, что таким образом, Россия "братается" с боевиками.

      Невероятное спасение дельфиненка украинским бойцом

      В сети набирает популярности видео, на котором военный ВСУ спасает от гибели детеныша дельфина. Животное выбросило на мелководье на Херсонщине. Защитник спас дельфиненка и отпустил в открытое море.

      "Плыви-плыви, манюня", – говорит он вслед маленькому дельфину.

      Такой поступок военного вызвал большой восторг у пользователей сети. Люди отмечают, что война не способна убить добро, которое есть в человеческом сердце.

      Смотрите видео: украинский военный спасает детеныша дельфина

       

      Теги: Петр Порошенко Новости Турции Реджеп Эрдоган Новости Украины Новости политики Религия Единая поместная церковь Томос Война на Донбассе Украина – Россия Катастрофа авиация Египет
      Источник: 24 канал
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