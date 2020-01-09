Главные новости 8 января: катастрофа украинского самолета в Иране, атака Ирана на базы США

Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана: погибли все 176 человек на борту. Иран атаковал ракетами военную базу США и базу коалиции в Ираке: погибли 80 человек. Главу СБУ Ивана Баканова заметили на Куршевеле. Такими были главные новости 8 января в Украине и мире.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Авиакатастрофа МАУ в Иране

Читайте полный список погибших пассажиров и членов экипажа самолета МАУ

Украинский самолет МАУ разбился в Иране, вблизи Тегерана утром 8 января через 8 минут после взлета. Самолет совершал рейс PS 752 Тегеран – Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были 11 украинцев (2 пассажира и 9 членов экипажа). Никто не выжил.

Заметим, что катастрофа самолета произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Смотрите видео с места катастрофы МАУ в Иране:



Место падения самолета МАУ после катастрофы в Иране / Инфографика 24 канала

Список пассажиров самолета МАУ, который разбился в Тегеране:

граждане Ирана – 82;

граждане Канады – 63;

граждане Швеции – 10;

граждане Афганистана – 4;

граждане Великобритании – 3;

граждане Германии – 3;

граждане Украины – 2.

Узнайте все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах



Иностранцы, которые погибли в катастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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Список украинцев, погибших в авиакатастрофе

Пилоты:

Наумкина Алексей Евгеньевич (инструктор)

Гапоненко Владимир Иванович (командир экипажа)

Хоменко Сергей Анатольевич (второй пилот)

Бортпроводники:

Статник Екатерина Олеговна

Игорь Валерьевич

Микитюк Мария Михайловна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерия Евгеньевна

Сологуб Юлия Николаевна

Пассажиры:

Ольга Кобюк;

Елена Малахова.

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Имена погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев / Инфографика 24 канала

Какие причины авиакатастрофы

Иранские службы спасения нашли оба черных ящика самолета, только один из них в хорошем состоянии. Однако глава организации гражданской авиации Тегерана заявил, что они не передадут их компании Boeing, что может затруднить расследование.

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Официальный представитель аэропорта Имама Хомейни назвал предварительной причиной авиакатастрофы в Иране возгорание двигателя.

Украинское посольство в Иране на официальном сайте сперва опубликовало заявление, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Однако потом информация об этом исчезла.



Фото с места катастрофы украинского самолета в Иране / Фото Getty Images



Обломки самолета МАУ после катастрофы в Иране / Фото Getty Images

В авиакомпании МАУ также отрицают ошибку экипажа самолета Boeing 737, ведь он был опытным и подготовленным к полету и действиям в аварийных ситуациях.

Эксперты несколько скептически относятся к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета.

Эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко в комментарии "BBC Украина" сказал, что не стоит отбрасывать версии подрыва на лайнере и что экипаж не знал, что стало причиной горения двигателя.

Похожий вывод сделал австралийский авиаэксперт Джефри Томас. По его мнению, взрыв мог произойти внутри самого самолета.

У пилота самолета МАУ с начала полета не было связи с башней и диспетчером. Голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа, сообщил глава иранской организации гражданской авиации Али Абидзаде.

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Что известно о разбитом самолете

Аварию потерпел самолет Boeing 737-800 NG с регистрационным номером UR-PSR. Самолету около 4 лет. В МАУ сообщили, что авиакомпания получила судно 2016 года производства напрямую с завода Boeing. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года, то есть за 2 дня до авиакатастрофы в Иране.



Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Реакция МИД, правительства и президента Украины

На место происшествия в аэропорт "Имам Хомейни" сразу прибыли посол и консул Украины в Иране. В Департаменте консульской службы МИД Украины создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии – 238 17 77.

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Владимир Зеленский срочно прервал поездку в Оман и вернулся в Киев. По его поручению при Совете национальной безопасности и обороны Украины создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.

Минобороны и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предоставили самолеты для транспортировки тел погибших украинцев. На заседании Кабмина решили, что украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп вылетает в Иран вечером 8 января.

Офис Генерального прокурора уже открыл производство по этому событию.

Ракетный удар Ирана по базам США в Ираке

Военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке атаковали ракетами с территории Ирана. На этих базах находятся американские и британские солдаты. Никто из них, а также граждане Ирака, не пострадали. Однако известно, что в результате атаки погибли 80 человек.

Корпус стражей исламской революции заявил, что этот удар – акт мести за убийство американскими силами иранского генерала Касема Сулеймани.

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تصاویری جدید از شلیک و اصابت موشک‌های ایران به پایگاه‌ نظامیان تروریست آمریکا pic.twitter.com/qDGefnClOa — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2020

В Ираке впоследствии сообщили, что премьер страны Адил Абдул Махди получил уведомление от властей Ирана о неизбежной атаке на военные объекты коалиции во главе с США.

Иран был вынужден прибегнуть к пропорциональным мерам с целью самообороны согласно статье 51 Устава ООН... Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии,

– заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зарифе.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили иранскую ракетную атаку на военные базы с американскими военными в Ираке.

Из-за обострения между Ираном и США Саудовская Аравия решила частично остановить движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив. В то же время ряд крупных авиакомпаний приостановил полеты над этой территорией Ирана.

Как на атаку отреагировали в США

Президент США Дональд Трамп заверил, что страна наложит дополнительные мощные санкции на экономику Ирана в ответ на атаку этой страны. Об этом он сказал во время телевизионного обращения.

Американский лидер также призвал своих европейских коллег "выйти из остатков" иранского ядерного соглашения 2015 года, "которое и без того вскоре теряет силу". При этом, по словам Трампа, следует заключить новое соглашение, которое должно было бы сделать мир более безопасным и мирным местом.

Главные тезисы обращения Трампа

Во время нападения Ирана на военную базу США никто не пострадал.

Иранского генерала Касема Сулеймани надо было нейтрализовать давно.

Против Ирана будут введены мощные санкции.

Европа, Китай, Россия и другие страны должны отказаться от ядерного соглашения с Ираном.

Трамп призвал НАТО стать более вовлеченными в происходящее на Ближнем Востоке.

США готовы принять мир с Ираном.

У США есть большие и мощные ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами. Но США не хотят их применять.

Баканов на курорте

А тем временем главу СБУ Ивана Баканова заметили на самом престижном и дорогом горнолыжном курорте Франции – Куршевеле.

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О посещении Бакановым курорта сообщил журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач: он обнародовал несколько фото главы СБУ на курорте, но других подробностей не указал.

Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршевель 08.01.2020,

– написал журналист в фейсбуке.

На одном из фото запечатлено, что Баканов смотрит в экран телефона, сидя на террасе одного из деревянных шале.



Баканов на Куршевеле / Фото Михаила Ткача

Куршевель (Courchevel) – один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах. Его также называют одним из самых дорогих в своем роде мест отдыха.