Головні новини 8 січня: катастрофа українського літака в Ірані, атака Ірану на бази США

Український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану: загинули всі 176 людей на борту. Іран атакував ракетами військову базу США та базу коаліції в Іраку: загинули 80 осіб. Голову СБУ Івана Баканова помітили на Куршевелі. Такими були головні новини 8 січня в Україні та світі.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Авіакатастрофа МАУ в Ірані

Читайте повний список загиблих пасажирів та членів екіпажу літака МАУ

Український літак МАУ розбився в Ірані поблизу Тегерану вранці 8 січня через 8 хвилин після зльоту. Літак здійснював рейс PS 752 Тегеран – Київ.

На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них були 11 українців (2 пасажири та 9 членів екіпажу). Ніхто не вижив.

Зауважимо, що катастрофа літака сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.

Дивіться відео з місця катастрофи МАУ в Ірані:



Місце падіння літака МАУ після катастрофи в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Список пасажирів літака МАУ, який розбився в Тегерані:

громадяни Ірану – 82;

громадяни Канади – 63;

громадяни Швеції – 10;

громадяни Афганістану – 4;

громадяни Великобританії – 3;

громадяни Німеччини – 3;

громадяни України – 2.

Дізнайтеся все про загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців



Іноземці, які загинули в катастрофі літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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Список українців, загиблих в авіакатастрофі

Пілоти:

Наумкін Олексій Євгенович (інструктор)

Гапоненко Володимир Іванович (командир екіпажу)

Хоменко Сергій Анатолійович (другий пілот)

Бортпровідники:

Статнік Катерина Олегівна

Матьков Ігор Валерійович

Микитюк Марія Михайлівна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерія Євгеніївна

Сологуб Юлія Миколаївна

Пасажири:

Ольга Кобюк;

Олена Малахова.

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Імена загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців / Інфографіка 24 каналу

Які причини авіакатастрофи

Іранські служби порятунку знайшли обидві чорні скриньки літака, лише одна з них у доброму стані. Однак глава організації цивільної авіації Тегерана заявив, що вони не передадуть їх компанії Boeing, що може ускладнити розслідування.

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Офіційний представник аеропорту Імама Хомейні назвав попередньою причиною авіакатастрофи в Ірані займання двигуна.

Українське посольство в Ірані на офіційному сайті спершу опублікувало заяву, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається. Однак потім інформація про це зникла.



Фото з місця катастрофи українського літака в Ірані / Фото Getty Images



Уламки літака МАУ після катастрофи в Ірані / Фото Getty Images

В авіакомпанії МАУ також заперечують помилку екіпажу літака Boeing 737, адже він був досвідченим та підготовленим до польоту та дій в аварійних ситуаціях.

Експерти дещо скептично ставляться до версії загоряння двигуна. По-перше, професійність екіпажу не викликає сумнівів. По-друге, в авіакомпанії підтверджують справність літака.

Експерт з питань авіації Валерій Романенко у коментарі "BBC Україна" сказав, що не варто відкидати версії підриву на лайнері і що екіпаж не знав, що стало причиною горіння двигуна.

Подібний висновок зробив австралійський авіаексперт Джефрі Томас. На його думку, вибух міг трапитися усередині самого літака.

Пілот літака МАУ від початку польоту не мав зв'язку з вежею та диспетчером. Голос пілота ідентифікували після перевірки чорної скриньки екіпажу, повідомив голова іранської організації цивільної авіації Алі Абідзаде.

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Що відомо про розбитий літак

Аварії зазнав літак Boeing 737-800 NG з реєстраційним номером UR-PSR. Літаку близько 4 років. У МАУ повідомили, що авіакомпанія отримала авіасудно 2016 року виробництва безпосередньо з заводу Boeing. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року, тобто за 2 дні до авіакатастрофи в Ірані.



Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Реакція МЗС, уряду та президента України

На місце події в аеропорт "Імам Хомейні" одразу прибули посол і консул України в Ірані. У Департаменті консульської служби МЗС України створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії – 238 17 77.

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Володимир Зеленський терміново перервав поїздку в Оман і повернувся до Києва. За його дорученням при Раді національної безпеки і оборони України створили оперативний штаб у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ в Ірані.

Міноборони та Держслужба України з надзвичайних ситуацій надали літаки для транспортування тіл загиблих українців. На засіданні Кабміну вирішили, що український літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп вилітає до Ірану ввечері 8 січня.

Офіс Генерального прокурора вже відкрив провадження щодо цієї події.

Ракетний удар Ірану по базах США в Іраку

Військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку атакували ракетами з території Ірану. На цих базах розташовані американські та британські солдати. Ніхто з них, а також громадяни Іраку, не постраждали. Проте відомо, що внаслідок атаки загинули 80 людей.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що цей удар – акт помсти за вбивство американськими силами іранського генерала Касема Сулеймані.

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تصاویری جدید از شلیک و اصابت موشک‌های ایران به پایگاه‌ نظامیان تروریست آمریکا pic.twitter.com/qDGefnClOa — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 8, 2020

В Іраці згодом повідомили, що прем’єр країни Аділ Абдул Махді отримав повідомлення від влади Ірану про неминучу атаку на військові об'єкти коаліції на чолі зі США.

Іран був змушений вдатися до пропорційних заходів з метою самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН… Ми не прагнемо до ескалації або війни, але будемо захищатися від будь-якої агресії,

– заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф.

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг засудили іранську ракетну атаку на військові бази з американськими військовими в Іраку.

Через загострення між Іраном та США Саудівська Аравія вирішила частково зупинити рух танкерів з нафтою через Ормузьку протоку. Водночас низка великих авіакомпаній призупинила польоти над цією територією Ірану.

Як на атаку зреагували у США

Президент США Дональд Трамп запевнив, що країна накладе додаткові потужні санкції на економіку Ірану у відповідь на атаку цієї країни. Про це він сказав під час телевізійного звернення.

Американський лідер також закликав своїх європейських колег "вийти з решток" іранської ядерної угоди 2015 року, "ка й без того невдовзі втрачає чинність". При цьому, за словами Трампа, слід укласти нову угоду, яка мала б зробити світ безпечнішим і мирнішим місцем.

Головні тези зі звернення Трампа

Під час нападу Ірану на військову базу США ніхто не постраждав.

Іранського генерала Касема Сулеймані треба було нейтралізувати давно.

Проти Ірану будуть введені потужні санкції.

Європа, Китай, Росія та інші країни повинні відмовитися від ядерної угоди з Іраном.

Трамп закликав НАТО стати більш залученими у те, що відбувається на Близькому Сході.

США готові прийняти мир з Іраном.

У США є великі і потужні ракети, ведеться робота над гіперзвуковими ракетами. Але США не хочуть їх застосовувати.

Баканов на курорті

А тим часом голову СБУ Івана Баканова помітили на престижному та дорогому гірськолижному курорті у Франції – Куршевелі.

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Про відвідини Бакановим курорту повідомив журналіст проєкту "Схеми" Михайло Ткач: він оприлюднив кілька фото голови СБУ на курорті, але інших подробиць не вказав.

Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршевель 08.01.2020,

– написав журналіст у фейсбуці.

На одному з фото зафіксовано, що Баканов дивиться в екран телефона, сидячи на терасі одного з дерев'яних шале.



Баканов на Куршувелі / Фото Михайла Ткача

Куршевель (Courchevel) – один із найпрестижніших гірськолижних курортів світу, розташований у французьких Альпах. Його також називають одним із найдорожчих у своєму роді місць відпочинку.