Главные новости 17 октября: НАБУ задержало Гладковского, новые звания в украинской армии

Гладковского задержало НАБУ, когда тот пытался выехать из Украины. Впоследствии задержанный объявил голодовку. Рада решила ввести новые воинские звания в ВСУ и одобрила законопроект о разоблачителях коррупции. Зеленский инициирует мораторий на проверки ФОПов. Страны ЕС поддержали соглашение о Brexit. США убедили Турцию остановить военную операцию в Сирии. Такими были главные новости 17 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 17 октября.

Громкое задержание Гладковского

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского задержало Национальное антикоррупционное бюро. Произошло это после того, как скандальный экс-чиновник пытался покинуть Украину. Гладковский – фигурант дела о масштабных хищениях в оборонке Украины.

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По информации источников 24 канала, Гладковский пытался вылететь из Украины, но работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили. Впоследствии экс-заместитель секретаря СНБО поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе – там его и задержали оперативники НАБУ. Это также подтвердил бывший нардеп Сергей Лещенко. По его словам, задержание Гладковского согласовало руководство Генпрокуратуры.



Гладковский пытался выехать из Украины, и его задержали сотрудники НАБУ / Фото 24 канала



Как НАБУ задерживало Олега Гладковского / Фото 24 канала

В пресс-службе НАБУ официально подтвердили информацию о задержании Гладковского: его подозревают в злоупотреблении служебным положением и ему грозит заключение на срок от 3 до 6 лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" и как сейчас живут Гладковские

К слову, в конце августа НАБУ начало еще одно уголовное производство против Гладковского. Основанием для этого стали 4,5 миллиона гривен, которые он "забыл" приложить к декларации.

Гладковский и масштабные хищения в "оборонке": главное

В феврале 2019 года расследователи из проекта Bihus.Info выяснили, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

По данным журналистов, размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.

В общем к этой схеме причастны такие люди:

– собственно сам Олег Гладковский, в то же время он является бизнес-партнером пятого президента Петра Порошенко,

– экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и на то время глава Укроборонпрома Павел Букин,

– директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Схему реализовывали через 3 главных фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который тогда принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь". Реальным ее владельцем является Рогоза, а документальным – его представитель.

27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы Бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала.

4 марта Порошенко уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. В июле стало известно, что Гладковский вернулся в корпорацию "Богдан", а именно стал ее руководителем. Ранее "Богдан" принадлежал Порошенко, но в 2009 году, экс-гарант продал компанию Гладковскому, сообщал украинский Forbes.

Гладковский объявил голодовку

По словам Гладковского, у него никогда не было никаких ограничений на выезд за границу. Повесток с вызовами на допрос или проведение следственных действий он тоже не получал.

Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, предоставляя показания и необходимые пояснения,

– заверил Гладковский.

"За последние полгода, когда я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", – сказал Гладковский.

Свое задержание 17 октября он назвал "грязным пиаром" и "политически мотивированным незаконным преследованием, которое не имеет никакой другой цели, кроме создания картинки для ТВ". Из-за всего этого Гладковский решил объявить о начале голодовки.

Новые воинские звания украинской армии

Верховная Рада окончательно одобрила проект закона о реформе званий в армии ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно исполнения воинской обязанности и прохождения военной службы".). Теперь звания в Вооруженных силах Украины должны соответствовать стандартам НАТО.

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Содержание этого закона соответствует курсу на создание действенного профессионального сержантского корпуса и обретение взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами стран-членов Альянса. Об этом рассказывала во время рассмотрения документа в первом чтении нардеп Ирина Геращенко, одна из авторов документа.

Цель закона:

► Внедрить новые воинские звания сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии с эквивалентной колонкой НАТО.

► Повысить статус сержантов и старшин.

► Ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.

Как именно изменят воинские звания

Отменяются звание прапорщик, старший прапорщик, и их аналоги на флоте – мичман, старший мичман.

Появятся звания рекрут штаб-сержант (штаб-старшина ВМС), мастер-сержант и главный мастер-сержант (на флоте – старший мастер-старшина, главный мастер-старшина).

Сержантский и старшинский состав поделят на младший и старший состав.

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Новые должностные обязанности в ВСУ:

главный сержант (главный старшина) бригады, полка, батальона, дивизиона;

начальник медицинского пункта бригады, полка, батальона, дивизиона, роты;

сержант-инструктор, старший инструктор (старшина-инструктор);

инструктор по тактической медицине роты (батареи);

сержант по материальному обеспечению.

Законопроект о разоблачителях коррупции

Народные депутаты приняли во втором чтении и в целом проект закона 1010 о разобличителях коррупции. Теперь люди, которые помогают раскрывать коррупционные преступления, смогут получить от государства вознаграждение, а еще – защиту и анонимность. Поддержали документ 252 депутата.

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Законодательные новации предусматривают:

► Вознаграждение в 10% от суммы возмещения государству убытков или размера взятки.

► Государство будет гарантировать обличителям и их близким право на бесплатную правовую помощь и конфиденциальность.

► Право на вознаграждение имеет обличитель, сообщивший о преступлении, убытки от которого в 5000 и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

► Размер вознаграждения будет определять суд в пределах 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления, однако размер вознаграждения не может превышать 3 тысячи минимальных заработных плат

Смотрите видео журналистки 24 канала о принятии Радой законопроекта о разоблачителях коррупции:

Как в мире вознаграждают обличителей коррупции? К примеру, в США, согласно закону, разоблачители получают 15-25% от изъятой суммы. То есть были случаи, когда человек получал миллионы за сообщение о факте коррупции. Там также надежно защищают обличителей.



А вот в Южной Корее, при необходимости, государство охраняет не только дом обличителя, но и целый квартал, где живет он или его родственники.

Мораторий на проверки ФОПов

Президент Зеленский отдельным указом прописал неотложные меры по созданию благоприятных условий для малого бизнеса (физических лиц – предпринимателей). В указе предусмотрено введение моратория на 2020 и 2021 годы на проверки ФОПов. А также – увеличение максимального порога доходов предпринимателя на упрощенной системе налогообложения.

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Зеленский поручил Кабмину:

► Создать Координационный совет по вопросам развития мелкого предпринимательства, привлечь в него представителей общественных организаций.

► В течение 2 недель разработать и внести в Раду законопроекты о:

– Либерализации условий и критериев зачисления ФОПов в I группу упрощенной системы налогообложения;

– Упрощении учета и отчетности;

– Установлении большего размера предельного объема дохода в течение календарного года;

– Предоставлении права использовать труд наемных лиц;

– Расширении перечня видов деятельности, которые могут осуществлять такие субъекты хозяйствования.

► Подготовить законопроект о введении моратория на 2 года на проверки ФОПов.

Важные нюансы:



– Мораторий не коснется тех ФОПов, которые осуществляют высокорентабельные виды деятельности с существенными рисками уклонения от налогообложения.

– Мораторий будет касаться проверок соблюдения ФОПами порядка применения регистраторов расчетных операций.

► Обеспечить прозрачные и необременительные процедуры регистрации расчетных операций при продаже товаров через интернет.

► С 1 января 2020 года обеспечить тестирование налогоплательщиками бесплатной программы к регистраторам расчетных операций.

Законы о детенизации

Для внедрения необходимых изменений Владимир Зеленский подписал законы:

► "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

► "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Цель этих изменений:

– защитить легальный бизнес от недобросовестной конкуренции;

– вывести из теневого оборота доли наличных расчетов и "серого" товара;

– повысить эффективность налогового администрирования и государственного контроля за расчетными операциями.

И про кэшбек:

► Чтобы стимулировать людей получать чеки, с 1 октября 2020 года должны внедрить механизм кэшбека – возможности компенсации покупателю 100% стоимости приобретенных товаров за счет штрафа за нарушение требований по РРО, примененных к предпринимателю по жалобе потребителя.

Важное нововведение: с 1 января 2021 года возрастает лимит – с 1,5 миллиона до 2,5 миллиона гривен – максимальный порог годового дохода ФОПа на упрощенной системе налогообложения со II группы плательщиков единого налога.

ЕС согласовал соглашение о Brexit

Новое соглашение о Brexit, о котором предварительно договорились Британия и ЕС, все же одобрили. Произошло это в Брюсселе во время саммита 27 стран Евросоюза в четверг, 17 октября.

Заметим, в этот же день утром, 17 октября, ЕС и Британия договорились о новом соглашении о Brexit

"Европейский совет дал добро на соглашение. Похоже, что мы очень близки к завершению (процедуры Brexit – 24 канал)", – сказал глава Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита.

По словам Туска, сделка стала возможной по нескольким причинам.

► Во-первых, потому что ее одобрила Ирландия (проблема с границей с которой была достаточно острой).

Соглашение позволит избежать таможенных проверок между Ирландией и Северной Ирландией и гарантировать единство таможенного пространства ЕС.

► Во-вторых, документ поддержала Еврокомиссия (ранее согласовать все нюансы не удавалось).

Успеха в договоренности по соглашению о Brexit удалось достичь благодаря компромиссу, который предложил британский премьер Борис Джонсон.

Реальность такова: теперь у нас есть соглашение, которое позволяет избежать хаоса и атмосферы конфликта между 27 странами ЕС и Соединенным Королевством,

– подчеркнул Туск.

Теперь Европейский совет ожидает от других органов ЕС мер по воплощению соглашения 1 ноября 2019 года. То есть, выход Британии из ЕС запланирован на 31 октября.

Однако процедура еще не закончена: соглашение должны одобрить европейский и британский парламенты.

► Парламент Британии соберется на заседание в субботу, 19 октября. Впрочем уверенности, что соглашение поддержат, нет – некоторые депутаты уже заявили, что будут голосовать против. Несмотря на это Джонсон на саммите заявил, что имеет положительные ожидания.

► Юридический комитет Европарламента рассмотрит соглашение в понедельник, 21 октября, а сам парламент на пленарное заседание соберется в следующий четверг – 24 октября.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из Евросоюза: от английских слов Britain (Британия) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Британии в ЕС. 51,9% граждан, которые приняли участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС. Произойти это должно было еще 29 марта 2019 года, но после трех провальных голосований за соглашение о Brexit сроки перенесли на 31 октября.

Военную операцию в Сирии остановят

США убедили Турцию остановить военную операцию на севере Сирии. Впрочем, к сожалению, пока говорится только о временном прекращении огня.

Ранее в этот же день, 17 октября, Эрдоган выбросил в мусорник письмо Трампа с просьбой остановить войну

Турция позволит курдским "Отрядам народной самообороны" – YPG – отвести свои силы. Об этом рассказал вице-президент США Майк Пенс.

Сегодня США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии. Турция временно остановит операцию "Источник мира", чтобы дать возможность силам YPG отойти в безопасную зону в течение 120 часов,

– заявил Пенс.

Американский президент добавил, что "все действия в рамках операции "Источник мира" прекратят, да и сама операция полностью остановлена" – вплоть до полного завершения отвода курдских сил.

Что происходит между турками и курдами? Турция пошла в наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска. Отозвал несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства". Войска Турции вошли в Сирию и интенсивно обстреливают территорию курдов. Несмотря на бурную реакцию международного сообщества, Эрдоган уверял, что ни за что не прекратит операцию.



Заметим, что курды три десятилетия борются за автономию Курдистана в Турции. Численность курдов составляет 30-40 миллионов человек, из которых половина живет именно на стыке Сирии и Турции (остальные – в Иране и Ираке). Это наибольший народ мира, который не имеет собственного государства.



Турция же нацелилась "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев. Турки уверяют, что таких беженцев на их землях уже чуть ли не четыре миллиона.

100 самых влиятельных женщин 2019 года

Издание ВВС опубликовало свой список 100 самых влиятельных женщин 2019 года (100 women of 2019). В списке – женщины разных профессий и сфер деятельности из разных стран мира в 6 категориях: земля, наука, лидерство, творчество, спорт и идентичность.

Первая десятка списка самых влиятельных женщин (список по алфавиту):

Прешис Адамс

Парвина Агангер

Пиера Айелло

Жасмин Актер

Маналь аль Доваян

Кимия Ализаде

Аланоуд аль Шорох

Марва аль Сабоуни

Рида аль Тубули

Табата Амарал

Полный список 100 самых влиятельных женщин 2019 года в алфавитном порядке доступен на сайте BBC. К слову, в 2018 году в список 100 самых влиятельных женщин мира попала 66-летняя модель из Украины Лариса Михальцова.