Головні новини 17 жовтня: НАБУ затримало Гладковського, нові звання в українській армії

Гладковського затримало НАБУ, коли той намагався виїхати з України. Згодом затриманий оголосив голодування. Рада вирішила запровадити нові військові звання в ЗСУ та схвалила законопроєкт про викривачів корупції. Зеленський ініціює мораторій на перевірки ФОПів. Країни ЄС підтримали угоду про Brexit. США переконали Туреччину зупинити військову операцію в Сирії. Такими були головні новини 17 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 17 жовтня.

Гучне затримання Гладковського

Колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримало Національне антикорупційне бюро. Сталося це після того, як скандальний ексчиновник намагався покинути Україну. Гладковський – фігурант справи про масштабні розкрадання в оборонці України.

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За інформацією джерел 24 каналу, Гладковський намагався вилетіти з України, але працівники аеропорту "Бориспіль" його не випустили. Згодом ексзаступник секретаря РНБО поїхав в один із ресторанів на Бориспільській трасі – там його й затримали оперативники НАБУ. Це також підтвердив колишній нардеп Сергій Лещенко – за його словами, затримання Гладковського погодило керівництво Генпрокуратури.



Гладковський намагався виїхати з України, та його затримали співробітники НАБУ / Фото 24 каналу



Як НАБУ затримувало Олега Гладковського / Фото 24 каналу

У пресслужбі НАБУ офіційно підтвердили інформацію про затримання Гладковського: його підозрюють у зловживанні службовим становищем і загрожує йому ув'язнення на строк від 3 до 6 років. Слідчі дії тривають.

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До слова, наприкінці серпня НАБУ розпочало ще одне кримінальне провадження проти Гладковського. Підставою для цього стали 4,5 мільйона гривень, які він "забув" додати до декларації.

Гладковський і масштабні розкрадання в оборонці: головне

У лютому 2019 року розслідувачі з проєкту Bihus.Info з'ясували, що Ігор Гладковський, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2 – 4 рази цінами.

За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

Загалом до цієї схеми є причетними такі люди:

– власне сам Олег Гладковський, водночас він є бізнес-партнером п’ятого президента Петра Порошенка,

– екскерівник "Укрспецекпорту" та на той час очільник Укроборонпрому Павло Букін,

– директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

Схему реалізовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на тоді належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь". Реальним її власником є Рогоза, а документальним – його представник.



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Детективи Бюро також провели низку обшуків у Гладковських, Букіна та інших фігурантів скандалу.

4 березня Порошенко звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. У липні стало відомим, що Гладковський повернувся у корпорацію "Богдан", а саме став її керівником. Раніше "Богдан" належав Порошенку, але у 2009 році, ексгарант продав компанію Гладковському, повідомляв український Forbes.

Гладковський оголосив голодування

За словами Гладковського, у нього ніколи не було жодних обмежень на виїзд за кордон. Повісток із викликами на допит чи проведення слідчих дій він теж не отримував.

Я весь час співпрацював із детективами НАБУ, надаючи свідчення та необхідні пояснення,

– запевнив Гладковський.

"За останні пів року, відколи я повернувся до корпорації "Богдан", я десятки разів вилітав за кордон для участі у перемовинах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну", – сказав Гладковський.

Своє затримання 17 жовтня він назвав "брудним піаром" та "політично вмотивованим незаконним переслідуванням, яке не має нічого іншого на меті, аніж створення картинки для ТБ". Через все це Гладковський вирішив оголосити про початок голодування.

Нові військові звання української армії

Верховна Рада остаточно схвалила проєкт закону про реформу звань в армії ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби".). Тепер звання у Збройних силах України мають відповідати стандартам НАТО.

До теми про перехід ЗСУ на стандарти НАТО: почитайте коментарі офіцерів з Великої Британії та України

Зміст цього закону відповідає курсу на створення дієвого професійного сержантського корпусу і набуття ЗСУ взаємосумісності зі збройними силами країн-членів Альянсу. Про це розповідала під час розгляду документу у першому читанні нардепка Ірина Геращенко, одна з авторок документа.

Закон має на меті:

► Впровадити нові військові звання сержантського і старшинського складу ЗСУ відповідно до еквівалентної колонки НАТО.

► Підвищити статус сержантів і старшин.

► Запровадити нову шкалу армійських і корабельних військових звань.

Як саме змінять військові звання

Скасовуються звання прапорщик, старший прапорщик, і їх аналоги на флоті – мічман, старший мічман.

З'являться звання рекрут, штаб-сержант (штаб-старшина у ВМС), майстер-сержант та головний майстер-сержант (на флоті – старший майстер-старшина, головний майстер-старшина).

Сержантський і старшинський склад поділять на молодший і старший склад.

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Нові посадові обов'язки в ЗСУ:

головний сержант (головний старшина) бригади, полку, батальйону, дивізіону;

начальник медичного пункту бригади, полку, батальйону, дивізіону, роти;

сержант-інструктор, старший інструктор (старшина-інструктор);

інструктор з тактичної медицини роти (батареї);

сержант з матеріального забезпечення.

Законопроєкт про викривачів корупції

Народні депутати ухвалили у другому читанні та в цілому проєкт закону 1010 щодо викривачів корупції. Тепер люди, які допомагають розкривати корупційні злочини, зможуть отримати від держави винагороду, а ще й захист та анонімність. Підтримали документ 252 депутати.

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Законодавчі новації передбачають:

► Винагороду в 10% від суми відшкодування державі збитків або розміру хабаря.

► Держава гарантуватиме викривачам та їх близьким право на безоплатну правову допомогу та конфіденційність.

► Право на винагороду має викривач, який повідомив про злочин, збитки від якого у 5000 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

► Розмір винагороди визначатиме суд у межах 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину, однак розмір винагороди не може перевищувати 3 тисяч мінімальних заробітних плат

Дивіться відео журналістки 24 каналу про ухвалення Радою законопроєкту про викривачів корупції:

Як у світі винагороджують викривачів корупції? Приміром, у США, згідно з законом, викривачі отримують 15 – 25% від вилученої суми. Тобто були випадки, коли людина отримувала мільйони за повідомлення про факт корупції. Там також надійно захищають викривачів.



А ось у Південній Кореї, за потреби, держава охороняє не лише будинок викривача, а й цілий квартал, де живе він чи його родичі.

Мораторій на перевірки ФОПів

Президент Зеленський окремим указом прописав невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для малого бізнесу (фізичних осіб – підприємців). В указі передбачено введення мораторію на 2020 та 2021 роки на перевірки ФОПів. А також – збільшення максимального порогу доходів підприємця на спрощеній системі оподаткування.

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Зеленський доручив Кабміну:

► Створити Координаційну раду з питань розвитку дрібного підприємництва, залучити до неї представників громадських організацій.

► Протягом 2 тижнів розробити та внести в Раду законопроєкти про:

– Лібералізацію умов і критеріїв зарахування ФОПів до І групи спрощеної системи оподаткування;

– Спрощення обліку та звітності;

– Встановлення більшого розміру граничного обсягу доходу протягом календарного року;

– Надання права використовувати працю найманих осіб;

– Розширення переліку видів діяльності, які можуть здійснювати такі суб’єкти господарювання.

► Підготувати законопроєкт про запровадження мораторію на 2 роки на перевірки ФОП.

Важливі нюанси:



– Мораторій не стосуватиметься тих ФОП, які здійснюють високорентабельні види діяльності з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

– Мораторій стосуватиметься перевірок дотримання ФОПами порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

► Забезпечити прозорі й необтяжливі процедури реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів через інтернет.

► З 1 січня 2020 року забезпечити тестування платниками податків безкоштовної програми до реєстраторів розрахункових операцій.

Закони про детінізацію

Для впровадження необхідних змін Володимир Зеленський підписав закони:

► "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

► "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі й послуг".

Мета цих змін:

– захистити легальний бізнес від недобросовісної конкуренції;

– вивести з тіньового обігу частки готівкових розрахунків та "сірого" товару;

– покращити ефективність податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями.

І про кешбек:

► Щоб стимулювати людей отримувати чеки, з 1 жовтня 2020 року мають запровадити механізм кешбеку – можливість компенсації покупцеві 100% вартості придбаних товарів коштом штрафу за порушення вимог щодо РРО, застосованих до підприємця за скаргою споживача.

Важливе нововведення: з 1 січня 2021 року зростає ліміт – з 1,5 мільйона до 2,5 мільйона гривень – максимальний поріг річного доходу ФОПа на спрощеній системі оподаткування з II групи платників єдиного податку.

ЄС погодив угоду про Brexit

Нову угоду про Brexit, щодо якої попередньо домовилися Британія та ЄС, таки схвалили. Відбулося це в Брюсселі під час саміту 27 країн Євросоюзу у четвер, 17 жовтня.

Зауважимо, вранці цього ж дня, 17 жовтня, ЄС і Британія домовилися про нову угоду щодо Brexit

"Європейська рада дала добро на угоду. Схоже, що ми дуже близькі до завершення (процедури Brexit – 24 канал)", – сказав голова Європейської ради Дональд Туск на пресконференції після саміту.

За словами Туска, угода стала можливою з кількох причин.

► По-перше, тому що її схвалила Ірландія (проблема з кордоном із якою була доволі гострою).

Угода дозволить уникнути митних перевірок між Ірландією й Північною Ірландією і гарантувати єдність митного простору ЄС.

► По-друге, документ підтримала Єврокомісія (раніше погодити всі нюанси не вдавалося).

Успіху в домовленості щодо угоди про Brexit вдалося досягти завдяки компромісу, який запропонував британський прем'єр Борис Джонсон.

Реальність така: тепер у нас є угода, яка дозволяє уникнути хаосу й атмосфери конфлікту між 27 країнами ЄС і Об'єднаним Королівством,

– наголосив Туск.

Тепер Європейська рада очікує від інших органів ЄС заходів щодо втілення угоди 1 листопада 2019 року. Себто, вихід Британії з ЄС заплановано на 31 жовтня.

Однак процедура ще не добігла кінця: угоду мають схвалити європейський та британський парламенти.

► Парламент Британії збереться на засідання в суботу, 19 жовтня. Утім певності, що угоду підтримають, немає – деякі депутати вже наголосили, що голосуватимуть проти. Попри це Джонсон на саміті заявив, що має позитивні очікування.

► Юридичний комітет Європарламенту розгляне угоду в понеділок, 21 жовтня, а сам парламент на пленарне засідання збереться наступного четверга – 24 жовтня.

Що таке Brexit? Це вихід Великої Британії з Євросоюзу: від англійських слів Britain (Британія) та Exit (вихід). 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС. Статися це мало ще 29 березня 2019 року, та після трьох провальних голосувань щодо угоди по Brexit терміни перенесли на 31 жовтня.

Військову операцію в Сирії зупинять

США переконали Туреччину зупинити військову операцію на півночі Сирії. Утім, на жаль, наразі мовиться тільки про тимчасове припинення вогню.

Раніше цього ж дня, 17 жовтня, Ердоган викинув у смітник лист Трампа з проханням зупинити війну

Туреччина дозволить курдським "Загонам народної самооборони" – YPG – відвести свої сили. Про це розповів віцепрезидент США Майк Пенс.

Сьогодні США і Туреччина домовилися про припинення вогню в Сирії. Туреччина тимчасово зупинить операцію "Джерело миру", аби дати змогу силам YPG відійти на безпечну зону протягом 120 годин,

– заявив Пенс.

Американський віцепрезидент додав, що "всі дії в рамках операції "Джерело миру" припинять, та й сама операція повністю зупинена" – аж до повного завершення відведення курдських сил.

Що відбувається між турками та курдами? Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як Трамп відкликав з Сирії американські війська. Відкликав попри те, що раніше курди разом з американцями протистояли бойовикам "Ісламської держави". Війська Туреччини увійшли до Сирії та інтенсивно обстрілюють територію курдів. Попри бурхливу реакцію міжнародної спільноти, Ердоган запевняв, що нізащо операцію не припинить.



Зауважимо, що курди три десятиліття борються за автономію Курдистану в Туреччині. Чисельність курдів становить 30-40 мільйонів людей, з яких половина мешкає саме на стику Сирії та Туреччини (решта – в Ірані та Іраку). Це найбільший народ світу, який не має власної держави.



Туреччина ж взяла за мету "очистити" територію північної Сирії на 32 кілометри вглиб від турецького кордону, щоб потім переселити туди сирійських біженців. Турки запевняють, що таких біженців на їхніх землях уже чи не чотири мільйони.

100 найвпливовіших жінок 2019 року

Видання ВВС опублікувало свій список 100 найвпливовіших жінок 2019 року (100 women of 2019). У списку – жінки різних професій і сфер діяльності з різних країн світу в 6 категоріях: земля, наука, лідерство, творчість, спорт та ідентичність.

Перша десятка списку найвпливовіших жінок (список за алфавітом):

Прешис Адамс

Парвіна Агангер

Пієра Аєлло

Жасмін Актер

Маналь аль Доваян

Кімія Алізаде

Аланоуд аль Шерех

Марва аль Сабоуні

Ріда аль Тубулі

Табата Амарал

Повний список 100 найвпливовіших жінок 2019 року в алфавітному порядку доступний на сайті BBC. До слова, у 2018 році до списку 100 найвпливовіших жінок світу потрапила 66-річна модель з України Лариса Михальцова.