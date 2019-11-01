Год без Кати: отец Гандзюк пригласил Зеленского на акцию

Отец погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на акцию к годовщине гибели дочери. Во время акции "Год без Кати" активисты выступят с требованием справедливого расследования убийства Екатерины Гандзюк.

Акция будет проходить под Офисом Президента, куда Владимира Зеленского и пригласил Виктор Гандзюк, рассказал он в своем видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

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Уже 4 ноября проходит год без Кати – год громких обещаний, фальсификаций, утраченных возможностей, разочарований. Год, за который никто из организаторов и заказчиков не наказан. Приходите и покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами,

– заявил отец убитой активистки.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

Екатерина Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. 30% ее тела было обожжено кислотой. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября активистка скончалась в больнице.

Что касается наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

напавший на активистку Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,

причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,

Виктор Горбунов – 3 года.

Заказчики преступления до сих пор не установлены и, соответственно, не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

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