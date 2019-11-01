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      Год без Кати: отец Гандзюк пригласил Зеленского на акцию

      31 Читати новину українською
      Виктор Гандзюк пригласил Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати"
      Виктор Гандзюк пригласил Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати" / dt.ua

      Отец погибшей херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на акцию к годовщине гибели дочери. Во время акции "Год без Кати" активисты выступят с требованием справедливого расследования убийства Екатерины Гандзюк.

      Акция будет проходить под Офисом Президента, куда Владимира Зеленского и пригласил Виктор Гандзюк, рассказал он в своем видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

      Важно: Дело Гандзюк: Рябошапка пообещал обнародовать результаты через несколько месяцев

      Уже 4 ноября проходит год без Кати – год громких обещаний, фальсификаций, утраченных возможностей, разочарований. Год, за который никто из организаторов и заказчиков не наказан. Приходите и покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами,
      – заявил отец убитой активистки.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      Екатерина Гандзюк была общественной активисткой и советницей мэра Херсона. На женщину напали 31 июля 2018 года, облив серной кислотой во дворе ее дома. 30% ее тела было обожжено кислотой. И хотя медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, 4 ноября активистка скончалась в больнице.

      Что касается наказания виновных, то 6 июня 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

      • координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,
      • напавший на активистку Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,
      • причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,
      • Виктор Горбунов – 3 года.

      Заказчики преступления до сих пор не установлены и, соответственно, не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Обращение Виктора Гандзюка к Владимиру Зеленскому: смотрите видео

      blog_ava
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Активисты Убийство Дело Екатерины Гандзюк Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский
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