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      Рік без Каті: батько Гандзюк запросив Зеленського на акцію

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      Віктор Гандзюк запросив Володимира Зеленського на акцію "Рік без Каті"
      Віктор Гандзюк запросив Володимира Зеленського на акцію "Рік без Каті" / dt.ua

      Батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор запросив Президента України Володимира Зеленського на акцію до річниці загибелі дочки. Під час акції "Рік без Каті" активісти виступлять з вимогою справедливого розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

      Акція проходитиме під Офісом Президента, куди Володимира Зеленського і запросив Віктор Гандзюк, розповів він у своєму відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.

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      Вже 4 листопада минає рік без Каті – рік гучних обіцянок, фальсифікацій, втрачених можливостей, розчарувань. Рік, за який з організаторів та замовників ніхто не покараний. Приходьте і покажіть, що ви на нашому боці, а не зі знахабнілими регіональними елітами,
      – заявив батько вбитої активістки.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

      Катерина Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. 30% її тіла було обпечено кислотою. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада активістка померла в лікарні.

      Щодо покарання винних, то 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

      • координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,
      • нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,
      • причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,
      • Віктор Горбунов – 3 роки.

      Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Справа Катерини Гандзюк Вбивство Активісти Володимир Зеленський Офіс Президента Президент України
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