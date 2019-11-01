Рік без Каті: батько Гандзюк запросив Зеленського на акцію

Батько загиблої херсонської активістки Катерини Гандзюк Віктор запросив Президента України Володимира Зеленського на акцію до річниці загибелі дочки. Під час акції "Рік без Каті" активісти виступлять з вимогою справедливого розслідування вбивства Катерини Гандзюк.

Акція проходитиме під Офісом Президента, куди Володимира Зеленського і запросив Віктор Гандзюк, розповів він у своєму відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.

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Вже 4 листопада минає рік без Каті – рік гучних обіцянок, фальсифікацій, втрачених можливостей, розчарувань. Рік, за який з організаторів та замовників ніхто не покараний. Приходьте і покажіть, що ви на нашому боці, а не зі знахабнілими регіональними елітами,

– заявив батько вбитої активістки.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

Катерина Гандзюк була громадською активісткою та радницею мера Херсона. На жінку напали 31 липня 2018 року, обливши сірчаною кислотою у дворі її будинку. 30% її тіла було обпечено кислотою. І хоча медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, 4 листопада активістка померла в лікарні.

Щодо покарання винних, то 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

Віктор Горбунов – 3 роки.

Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

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