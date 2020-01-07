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      Голос Америки: О чем разговаривали Помпео и Зеленский по телефону

      Голос Америки 72 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – во время недавнего телефонного разговора между госсекретарем США и президентом Украины одной из основных тем стал конфликт между Ираном и Америкой. В частности, Помпео поблагодарил Украину за осуждения атак на американское посольство в Багдаде. Они также обсудили ситуацию на Донбассе и сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

      Также в выпуске:

      Министр обороны США Марк Эспор заявил, что Америка не пытается начать войну с Ираном, но готова ее закончить. Он также стал на защиту Трампа, заявив, что Штаты поймали Сулеймани на горячем в Багдаде, когда тот встречался с лидером террористической группировки.

      В Лас-Вегасе открылась крупнейшая в мире выставка потребительской электроники CES. Среди четырех с половиной тысяч компаний, которые презентуют свои новейшие технические разработки, представлен и отдельный украинский павильон. Сразу шесть отечественных стартапов продемонстрировали свои продукты на выставке.

       

      Вас прослушивают: кто и зачем следит за пользователями через смартфоны
      7 января
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      Теги: Президент Украины Иран Ближний Восток Конфликт между США и Ираном Владимир Зеленский Майк Помпео Новости политики Новости США Новости Украины Голос Америки Убийство Сулеймани
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