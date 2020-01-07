Голос Америки: О чем разговаривали Помпео и Зеленский по телефону

В свежем выпуске "Голоса Америки" – во время недавнего телефонного разговора между госсекретарем США и президентом Украины одной из основных тем стал конфликт между Ираном и Америкой. В частности, Помпео поблагодарил Украину за осуждения атак на американское посольство в Багдаде. Они также обсудили ситуацию на Донбассе и сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

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Министр обороны США Марк Эспор заявил, что Америка не пытается начать войну с Ираном, но готова ее закончить. Он также стал на защиту Трампа, заявив, что Штаты поймали Сулеймани на горячем в Багдаде, когда тот встречался с лидером террористической группировки.

В Лас-Вегасе открылась крупнейшая в мире выставка потребительской электроники CES. Среди четырех с половиной тысяч компаний, которые презентуют свои новейшие технические разработки, представлен и отдельный украинский павильон. Сразу шесть отечественных стартапов продемонстрировали свои продукты на выставке.