Голос Америки: Про що розмовляли Помпео і Зеленський по телефону

У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час нещодавньої телефонної розмови між держсекретарем США і президентом України однією з основних тем став конфлікт між Іраном та Америкою. Зокрема, Помпео подякував Україні за засудження атак на американське посольство в Багдаді. Вони також обговорили ситуацію на Донбасі і співпрацю у сфері оборони й безпеки.

Також у випуску:

Міністр оборони США Марк Еспор заявив, що Америка не намагається розпочати війну з Іраном, але готова її закінчити. Він також став на захист Трампа, заявивши, що Штати піймали Сулеймані на гарячому в Багдаді, коли той зустрічався із лідером терористичного угруповування.

У Лас-Вегасі відкрилася найбільша у світі виставка споживчої електроніки CES. Серед чотирьох з половиною тисяч компаній, які презентують свої найновіші технічні розробки, представлений і окремий український павільйон. Одразу шість вітчизняних стартапів продемонстрували свої продукти на виставці.