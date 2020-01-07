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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Голос Америки: Про що розмовляли Помпео і Зеленський по телефону

      Голос Америки 25 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – під час нещодавньої телефонної розмови між держсекретарем США і президентом України однією з основних тем став конфлікт між Іраном та Америкою. Зокрема, Помпео подякував Україні за засудження атак на американське посольство в Багдаді. Вони також обговорили ситуацію на Донбасі і співпрацю у сфері оборони й безпеки.

      Також у випуску:

      Міністр оборони США Марк Еспор заявив, що Америка не намагається розпочати війну з Іраном, але готова її закінчити. Він також став на захист Трампа, заявивши, що Штати піймали Сулеймані на гарячому в Багдаді, коли той зустрічався із лідером терористичного угруповування. 

      У Лас-Вегасі відкрилася найбільша у світі виставка споживчої електроніки CES. Серед чотирьох з половиною тисяч компаній, які презентують свої найновіші технічні розробки, представлений і окремий український павільйон. Одразу шість вітчизняних стартапів продемонстрували свої продукти на виставці. 

       

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      Теги: Голос Америки Новини України Новини США Новини політики Майк Помпео Володимир Зеленський Конфлікт між США та Іраном Близький Схід Іран Президент України Вбивство Сулеймані
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