В Ватикане заметили и сфотографировали обнаженного мужчину. Инцидент произошел вечером в четверг, 1 июня.

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Что произошло в Ватикане

Мужчина устроил акцию протеста из-за развязанной Россией войны против Украины. Он снял всю одежду с себя внутри Собора Святого Петра и поднялся на его главный алтарь.

После этого протестующий осудил действия страны-агрессорки. Он заявил перед туристами, что страдает из-за смерти украинских детей от атак россиян.



Обнаженный мужчина в Ватикане / Фото Il Messaggero

В каком состоянии находился голый мужчина

Впоследствии вмешались правоохранители. Они заставили протестующего одеться и забрали его в местное управление жандармерии. Несколько позже выяснилось, что у этого мужчины сильная депрессия.

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