В Ватикане заметили и сфотографировали обнаженного мужчину. Инцидент произошел вечером в четверг, 1 июня.
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Что произошло в Ватикане
Мужчина устроил акцию протеста из-за развязанной Россией войны против Украины. Он снял всю одежду с себя внутри Собора Святого Петра и поднялся на его главный алтарь.
После этого протестующий осудил действия страны-агрессорки. Он заявил перед туристами, что страдает из-за смерти украинских детей от атак россиян.
Обнаженный мужчина в Ватикане / Фото Il Messaggero
В каком состоянии находился голый мужчина
Впоследствии вмешались правоохранители. Они заставили протестующего одеться и забрали его в местное управление жандармерии. Несколько позже выяснилось, что у этого мужчины сильная депрессия.
Как Ватикан относится к агрессии России против Украины
- Папа Римский недавно высказался по поводу возвращения Украине временно оккупированных территорий. Он назвал это "политической проблемой".
- Достаточно нейтральную позицию Франциска прокомментировал политолог Николай Давыдюк. В разговоре с 24 Каналом он предположил, что Папа Римский пытается подыгрывать России и Китаю.
- Также неоднозначность риторики Франциска подметил политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его мнению, глава Католической церкви хочет использовать тему русско-украинской войны в своих целях и "впрыгнуть в последний вагон миротворца".