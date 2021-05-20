Места для Президента и журналистов расположили вблизи крупнейшего в мире грузового самолета "Мрия". Медийщиков доставили в ангар автобусами.
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Участникам пресс-конференции мерили температуру
Во время встречи с президентом требуют соблюдения противоэпидемиологических правил. Участниками пресс-конференции выдавали маски и предлагали воспользоваться антисептиком. Также всем осуществляли мониторинг температуры. Журналистам пришлось пройти и через рамку металлоискателя.
Разговор будет происходить на фоне "Мечты" / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Ангар ГП "Антонов" / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Журналистам предлагали маски и антисептик / Фото Анны Брыковой, 24 канал
Под местом пресс-конференции собрали акцию протеста
У входа на госпредприятие, сообщает "Сегодня" собрались участники акции "Идем спросить Зеленского". Среди них, по предварительной информации, родственники обвиняемых по делу об убийстве Павла Шеремета.