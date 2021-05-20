Місця для президента та журналістів розташували поблизу найбільшого у світі вантажного літака "Мрія". Медійників доставили в ангар автобусами.
До теми В Офісі Президента розповіли про головні теми пресконференції Зеленського
Учасникам пресконференцію міряли температуру
Під час зустрічі з президентом вимагають дотримання протиепідеміологічних правил. Учасниками пресконференції видавали маски та пропонували скористатись антисептиком. Також усім здійснювали моніторинг температури. Журналістам довелось пройти і через рамку металошукача.
Розмова відбуватиметься на фоні "Мрії" / Фото Анни Брикової, 24 канал
Ангар ДП "Антонов" / Фото Анни Брикової, 24 канал
Журналістам пропонували маски та антисептик / Фото Анни Брикової, 24 канал
Під місцем пресконференції зібрали акцію протесту
Біля входу на держпідприємство, повідомляю "Сегодня" зібрались учасники акції "Ідемо спитати Зеленського". Серед них, за попередньою інформацією, – родичі звинувачених у справі про вбивство Павла Шеремета.